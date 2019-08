Assurances: le chiffre d’affaires consolidé d’Atlanta s’est établi

Le chiffre d’affaires consolidé de la Compagnie d’Assurances et de Réassurance Atlanta s’est établi à plus de 2,74 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2019, en progression de 9,5% par rapport à la même période de l’année précédente.

Au terme du deuxième trimestre de l’année, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires de 575 millions de dirhams (MDH), en hausse de 8,2% par rapport à la même période de l’année 2018, indique Atlanta dans un communiqué. L’activité Non vie a affiché un chiffre d’affaires de 461 MDH marquant ainsi une croissance de 10,2% et la branche Vie a enregistré, pour sa part, un chiffre d’affaires de 114 MDH, en progression de 1%, selon le communiqué. Depuis le début de l’année, le chiffre d’affaires réalisé par la compagnie a atteint 1,493 MMDH, soit une hausse de 8,8%, reflétant une progression de 9,7% en Non vie et de 5% en Vie avec des réalisations respectives de 1,22 MMDH et 273 MDH.

S.L. (avec MAP)