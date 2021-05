Artisanat: Casablanca en tête des villes exportatrices

La moitié des exportations des produits artisanaux marocains passent par la capitale économique qui s’est positionnée en tête des villes exportatrices de ces produits au premier trimestre 2021 devant Marrakech, indique lundi le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale.

« En termes de parts dans le chiffre d’affaires (CA) à l’export, les principaux pôles exportateurs des produits artisanaux marocains restent Casablanca et Marrakech, avec la moitié des exportations passant par Casablanca (50%) et 34% par la ville ocre », souligne le ministère dans un communiqué.

Les villes de Fès et Tanger ont réalisé des contributions respectives de 7% et 5% au cours de cette période, ajoute la même source.

En termes d’évolution, ce sont les villes à petite contribution dans le CA global à l’export qui se sont distinguées au cours du T1-2021, relève le ministère, notant que les exportations d’artisanat passant par la ville d’Essaouira ont enregistré un CA 11 fois plus grand, devançant Agadir et Kénitra avec des CA à l’export 7 fois et 5 fois supérieurs à ceux enregistrés au cours de la même période de 2020.

Marrakech, Rabat et Casablanca ont, quant à elles, réalisé de moindres performances, mais qui restent notables à travers des taux d’évolution respectifs de 67%, 29% et 28%.

S.L. (avec MAP)