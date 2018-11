Artco poursuit son développement avec l’ouverture d’un nouveau site (VIDEO)

Dans le cadre de son développement et de sa stratégie de dynamisation et d’innovation, Artco dévoile sa nouvelle unité de production, située au nouveau parc industriel Aviation de Salé. Cette évolution permettra de doubler la capacité de production, répondant ainsi à une demande croissante de la part des clients et des partenaires.

Sur ce nouveau site, trois nouvelles entités viennent en effet renforcer la chaîne de production: création d’une unité de teinture internalisée à la pointe de l’innovation, la mise en place d’une cellule R&D et le renforcement de l’atelier design.

“L’unité de teinture permet d’étendre et d’élargir la gamme de couleurs, nous pouvons aujourd’hui et grâce aux machines de teinture dernière technologie que nous avons acquises, réaliser toutes les couleurs souhaitées par nos clients et nos partenaires, designers et architectes”, affirme Fouad El Bernoussi, PDG d’Artco.

La cellule R&D aura pour vocation de développer des produits, procédés et services innovants, et de penser les processus et techniques dans le cadre de l’amélioration continue. Un produit détachant et un shampoing spécifique ont déjà vu le jour, et un des projets phares de cette cellule est en cours de traitement, à savoir le développement de teintes naturelles biologiques à base de plantes.

En termes de technologie, Artco a investi dans la mise en place d’un système RFID dont seront désormais dotés tous les tapis, garantissant ainsi à ses clients l’authenticité du produit et sa traçabilité.

Il est à noter également que la nouvelle structure a été conçue dans un souci d’efficacité énergétique et dans le respect des normes d’hygiène, de sécurité et environnementales, et ce dans le cadre de sa politique RSE.

Enfin, la cellule Design se renforce et s’agrandit, afin de faire face à la demande en matière de personnalisation des tapis, qui sont la signature historique de ArtCo.

Dans la même dynamique d’expansion, Artco ouvre trois nouveaux espaces dans les villes de Fés, Agadir et Tanger pour offrir une plus grande proximité aux distributeurs et leurs clients en termes de conseil, prise de mesure, personnalisation des tapis…

Artco, qui possède aujourd’hui un site de production à Salé, 5 showrooms et 3 espaces à travers tout le Maroc, englobe 176 collaborateurs.

S.L.