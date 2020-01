Arab Bank et Attijariwafa bank : les détails du protocole de coopération

Amman 13 janvier 2020, le Président Directeur Général du Groupe Attijariwafa bank et le CEO du Groupe Arab Bank ont signé le 13 janvier 2020 un mémorandum d’entente qui vise à renforcer la coopération multilatérale entre le Maroc, le Royaume Hachémite de Jordanie ainsi que les pays de présence des deux acteurs bancaires.

La cérémonie de signature a eu lieu à Amman en marge du forum d’investissement maroco-jordanien tenu le 13 du mois courant.

L’accord de coopération entre les deux parties couvre plusieurs domaines dont notamment le financement des projets, les marchés de capitaux, le financement du commerce international, les services et produits de cash- management et les prêts syndiqués.

À cette occasion, M. Nemeh SABBAGH, CEO du Groupe Arab Bank a déclaré :

“La signature de ce mémorandum s’inscrit dans le cadre de notre volonté de soutenir les efforts visant le renforcement des relations économiques et commerciales entre le Royaume du Maroc et le Royaume Hachémite de Jordanie”. Il a ajouté “nous allons œuvrer, à travers notre coopération avec le groupe Attijariwafa bank, à mettre au service des entreprises notre savoir- faire bancaire commun et notre large réseau en offrant des solutions de financement et des services bancaires innovants participant ainsi au soutien et au développement des échanges commerciaux entre les deux pays”.

D’autre part, M. Mohamed Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, a affirmé : “Les relations de coopération entre Attijariwafa bank et Arab Bank ne datent pas d’aujourd’hui. Ce mémorandum d’entente vient institutionnaliser un partenariat fort dans divers domaines en vue de mieux servir nos clients respectifs, non seulement au Maroc et en Jordanie mais dans tous les pays où les deux institutions bancaires sont présentes”. Il a conclu en affirmant : “les deux institutions travailleront main dans la main pour identifier les opportunités commerciales et d’investissement dans les secteurs d’intérêt commun en vue de contribuer à leur concrétisation. J’ai l’intime conviction que notre complémentarité géographique et nos expertises conjuguées seront un gage de succès Inchaa Allah”.