Aquassitance Maroc contribue à l’amélioration des conditions sanitaires dans le milieu rural

Dans le cadre de ses actions de solidarité en faveur des populations rurales, l’association Aquassitance Maroc a aménagé des blocs sanitaires au profit de 184 élèves scolarisés au sein de l’unité scolaire « Ouled El Abbas », située dans la commune rurale d’Ouled Ziane relevant de la province de Berrechid.

La mise en service de ces sanitaires a eu lieu, vendredi 4 juin 2021, en présence du président de Aquassistance Maroc, Noureddine El Amarti, de la présidente de la commune rurale d’Ouled Ziane, Wafaa Bouamri, du directeur provincial du ministère de l’Education nationale à Berrechid, Hassan Bellali, et du directeur de l’unité scolaire « Ouled El Abbas », Abdessalam Medrari.

A cette occasion, les élèves de cet établissement scolaire ont pris part à des activités de sensibilisation à l’environnement et de préservation des ressources naturelles. L’aménagement de ces blocs sanitaires profitera aux élèves et aux cadres enseignants et administratifs, contribuant ainsi à l’amélioration de leurs conditions sanitaires et à la lutte contre l’abandon scolaire.

Cette nouvelle action s’inscrit dans la poursuite de l’engagement solidaire d’Aquassistance Maroc auprès des populations rurales du Maroc.

Soutenue par la Fondation Lydec qui, parmi ses axes d’intervention, inclut l’engagement sociétal des collaborateurs de Lydec, Aquassistance Maroc dispose d’un programme annuel d’activités et d’initiatives à vocation humanitaire.

Créée en 2001, cette association à but non lucratif opère dans les localités reculées du Maroc et vient en aide aux populations défavorisées en réalisant notamment les infrastructures collectives dans les domaines de l’eau, de l’assainissement liquide et de l’électricité. Ses adhérents sont des collaborateurs de Lydec et des filiales du groupe SUEZ au Maroc.