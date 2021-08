Après sa levée de fonds, Chari Maroc annonce l’acquisition de Karny.ma

Suite à l’annonce de son financement par Plug and Play, Venture Capitalist le plus actif de la Silicone Valley, par Orange Digital Ventures, le bras de capital risque de l’opérateur télécom français, et par le Y Combinator, accélérateur de startups à San Franciscon, Chari Maroc annonce l’acquisition de l’application de carnet de crédit sur mobile : Karny.ma

Dans l’optique d’offrir plus de services à ses utilisateurs, Chari a fait l’acquisition de Karny.ma, un carnet de crédit sur téléphone permettant aux commerces traditionnels de proximité de gérer leurs encours client. Disponible sur Google Play, l’application leur permet d’enregistrer simplement leurs transactions sur leur téléphone, les partager avec leurs débiteurs et collecter ainsi plus facilement leurs prêts. Karny.ma, fondée par des consultants du Boston Consulting Group, compte déjà quinze mille épiceries clientes sur l’ensemble du territoire Marocain. » Les utilisateurs de Karny.ma sont en plein dans la cible de ceux de Chari. Nous pensons qu’il peut y avoir beaucoup de synergies entre les deux applications et nous souhaitons faire grandir les deux en parallèle avec comme objectif final de commencer à offrir des services financiers à l’ensemble de notre clientèle. Nous espérons pour cela obtenir rapidement un agrément d’établissement de paiement » affirme Ismael Belkhayat, Cofondateur et PDG de Chari.

Chari.ma espère utiliser Karny.ma pour acquérir de nouveaux utilisateurs à moindre prix. En effet, le cout d’acquisition client est plus faible sur Karny que sur Chari. Il suffit donc pour le groupe d’attirer de nouveaux utilisateurs sur Karny.ma et ensuite de les convertir en utilisateurs de Chari.ma

Les applications de gestion de crédit sur mobile se développent particulièrement rapidement dans les pays en voie de développement. Il y’a deux semaine, la startup Pakistanaise creditbook a annoncé un seed round de 1,5M d’USD pour étendre son activité à la région d’Asie du sud-est. (https://www.menabytes.com/creditbook-seed/)

Pour rappel, Chari est une application de e-commerce B2B permettant aux commerces traditionnels de proximité de s’approvisionner de l’ensemble des produits revendus dans leur magasin avec la promesse de se les faire livrer en moins de 24h. Chari a été incubée au sein du holding familial HnS Invest Holdingavant de rejoindre les rangs de STATION F Paris et de séduire plus de dix milles épiceries au Maroc. Lancée en janvier 2020 par le duo Ismael Belkhayat et Sophia Alj, Chari connait une croissance mensuelle de plus de 10% et prévoit de clôturer l’année 2021 à un chiffre d’affaires de plus de 200 millions de dirhams. Fin 2020, Chari a reçu le prix de la startup Africaine de l’année décerné par l’opérateur télécom Français Orange, dans un concours où ont participé plus de 500 startups.

Chari, jeune pousse Marocaine ambitionne de devenir le leader du e-commerce B2B en Afrique francophone. Avec une équipe dépassant les cent personnes, les services de Chari ont d’abord séduit les épiciers avant de s’ouvrir à d’autres commerces de type laiterie, parfumeries, droguerie, superettes, téléboutiques, cafés, restaurants…

S.L.