Après le boycott, Centrale Danone poursuit son opération séduction

Centrale Danone invite les internautes à faire part de leurs choix, après la première phase de sa campagne d’écoute et de dialogue «ntwaslo», qui a touché plus de 10 millions de personnes.

“Après la phase de l’écoute et du dialogue, c’est l’heure du choix des propositions”, peut-on lire dans un communiqué de Centrale Danone.

Ouverte depuis le 22 août sur la plateforme ntwaslo.com (onglet « votre choix »), l’étape de choix des propositions se poursuit jusqu’au 2 septembre. Chaque personne désirant participer pourra indiquer si elle souhaite voir mises en œuvre une ou plusieurs des propositions qui ont émergé de la campagne d’écoute et de dialogue « ntwaslo». Les propositions plébiscitées par les internautes seront étudiées et le nouveau modèle du lait frais pasteurisé sera annoncé fin septembre 2018.

Avec 1000 collaborateurs mobilisés sur tout le Maroc, 5 réunions publiques organisées et retransmises en direct sur Facebook et une plate-forme en ligne, ntwaslo.com, destinée à recueillir les propositions des internautes, c’est un dispositif d’écoute et de dialogue sans précédent que Centrale Danone a déployé du 31 juillet au 13 août 2018 avec l’ensemble des intervenants de la chaine de valeur du lait : éleveurs, commerçants et consommateurs.

En toile de fond de cette démarche, la volonté d’écouter les parties-prenantes de l’écosystème de Centrale Danone dans un esprit de totale transparence sur l’entreprise, la qualité de ses produits et la structure des coûts qui composent le prix du lait frais pasteurisé.

Cette première phase d’écoute et de dialogue vient en application des engagements pris par Emmanuel Faber, Président de Danone, lors de son déplacement à Casablanca le 26 juin dernier, pour répondre aux attentes des consommateurs et refondre, avec les acteurs de la chaine de valeur, le modèle du lait frais pasteurisé au Maroc. A cette occasion, Emmanuel Faber avait notamment déclaré :

-Nous sommes prêts à ne plus faire aucun profit sur le lait frais pasteurisé Centrale. Notre objectif est de rechercher l’équité pour la marque, d’assurer un prix du lait le moins cher possible pour les commerçants et les consommateurs tout en protégeant au maximum le prix payé à nos éleveurs partenaires.

-La marque Centrale continuera à offrir aux consommateurs un lait frais pasteurisé aux meilleurs standards de qualité. Un lait naturel, produit exclusivement à partir du lait issu de la passion et du travail de nos éleveurs partenaires marocains. Dans ce cadre, nous nous engageons à la transparence totale sur les coûts supportés par Centrale Danone pour la collecte, les tests qualité, la pasteurisation, l’emballage, le transport et les coûts de commercialisation du lait frais pasteurisé Centrale. Cette transparence sera vérifiable par tous, à tout moment.

-Pour rendre le prix du lait plus abordable, de façon durable, nous allons faire confiance aux commerçants et consommateurs, parties-prenantes de la filière du lait frais pasteurisé, pour qu’ils décident ensemble de ce que doit être son « juste prix », un prix qui soit à la portée de tous les ménages et qui soit équitable pour tous, y compris les producteurs de lait.

Le déploiement de la première phase de la campagne « ntwaslo » a permis de toucher 10 millions de Marocains, de visiter une trentaine de villes dont cinq ont accueilli les réunions publiques de la campagne (Marrakech, Casablanca, Rabat, Meknès et Agadir). Les vidéos des retransmissions Live Facebook de ces réunions ont été visionnées à chaque fois par au moins 150.000 personnes. La page Facebook Centrale Danone a reçu plus de 50.000 commentaires et les 1000 collaborateurs de Centrale Danone ont pu rencontrer près de 90.000 personnes en 13 jours. Pour sa part, la plate-forme web « ntwaslo » a enregistré plus de 700 propositions envoyées par les internautes.