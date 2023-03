Approuvé Saveur de l’Année : et les vainqueurs de l’édition 2023 sont…

Pour sa 2e édition, Approuvé Saveur de l’Année Maroc, le label qui teste et récompense les produits alimentaires de bon goût, a révélé le palmarès des produits Approuvé(s) Saveur de l’Année Maroc 2023.

Saveur de l’année est octroyé aux produits alimentaires ayant fait l’objet de tests rigoureux par un laboratoire d’analyses sensorielles, selon la méthodologie déployée dans les différents pays et internationalement approuvée.

Chaque produit, des boissons aux fromages en passant par les fruits et légumes, est goûté, évalué et noté par un jury de consommateurs et devra obtenir la note minimale de 14/20 pour être « APPROUVÉ SAVEUR DE L’ANNÉE »

Les produits « APPROUVÉ » pourront alors apposer le logo sur les produits concernés et, de manière plus générale, communiquer auprès du consommateur autour de cette distinction.

« Approuvé Saveur de l’Année, grâce à une méthodologie éprouvée, constitue désormais un véritable repère gustatif pour le consommateur marocain et les opérateurs en ont compris l’intérêt », souligne Kenza Allouch, Business development manager.