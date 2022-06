Appetito acquiert Lamma et s’étend au Maghreb et en Afrique de l’Ouest !

La startup Appetito, basée au Caire, acquiert son homologue tuniso-marocaine Lamma pour étendre ses opérations au Maghreb et en Afrique de l’Ouest.

Appetito livre des milliers de produits du quotidien à ses clients via dark stores répartis dans 3 villes en Égypte. En parallèle, Lamma a développé une activité Q-Commerce similaire en Tunisie et au Maroc. Lamma exploite 3 dark stores et 1 centre de distribution et a été cofondée en 2021 par Yassir El Ismaili El Idrissi, serial entrepreneur & x-GM @ Careem. Yassir rejoindra Appetito en tant que Chief Expansion/Growth Officer.

Les fondateurs des deux startups sont désormais parvenus à un accord pour créer une nouvelle entité unique, opérant sous le nom d' »Appetito ». La clôture de cet accord est attendue d’ici la fin du troisième trimestre 2022.

« Je suis ravi d’accueillir dans notre famille des talents inégalés et des entrepreneurs partageant les mêmes idées. Nous avons 12 mois d’avance sur notre plan d’expansion en Afrique. » a déclaré Shehab Mokhtar, CEO d’Appetito. « Avoir Lamma à bord nous mettra sur la bonne voie pour devenir le plus grand acteur du Q-commerce sur le continent, transformant la vie de millions de personnes et créant des milliers d’emplois directs et indirects », a ajouté Shehab.

“Lamma & Appetito c’est le mariage parfait. Nous partageons une vision, un business model & des modes opératoires. Mais surtout, nous partageons des valeurs similaires. En tant qu’entrepreneurs, s’unir pour créer le champion régional prend tout son sens. À partir de nos 3 pays, nous avons maintenant une plate-forme fantastique pour nous développer sur de nouveaux marchés africains », a commenté Yassir El Ismaili El Idrissi.

« Cette acquisition permettra des synergies importantes entre les 2 sociétés, à commencer par une plateforme technologique commune agile et robuste. Les deux sociétés ont été extrêmement efficaces avec leur déploiement de capital, ayant couvert 3 marchés, tout en réalisant des marges à deux chiffres et en maîtrisant la consommation de trésorerie », a déclaré Ahmed Eldemerdash, COO d’Appetito.

Les premiers investisseurs des deux sociétés sont ravis de cette évolution. « Le Moyen-Orient et l’Afrique sont des marchés fragmentés où très peu d’entreprises ont réussi à créer des acteurs régionaux. Nous sommes ravis de faire partie de cette aventure entrepreneuriale unique ! commente Grégoire de Padirac, Principal chez Orange Ventures, un des premiers investisseurs de Lamma.

Appetito est une startup en pleine croissance dans le domaine du Q-commerce avec l’intention de devenir le leader sur les marchés émergents.