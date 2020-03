APEBI: Lancement de l’appel à projets HackCovid

Le monde vit des temps tourmentés avec l’évolution de la pandémie mondiale de Covid-19. Interpellés par cette déferlante, les professionnels de l’APEBI ont décidé de lancer un appel à projets technologiques “HackCovid, Moroccan Tech community against Covid-19”. La Fédération se propose de centraliser et de relayer vers les autorités compétentes les initiatives technologiques les plus prometteuses contre le COVID-19. Ce programme permettra, principalement, d’accélérer l’adaptation des solutions technologiques existantes aux problématiques engendrées par la pandémie.

Pour aider dans la formulation des idées et dans la structuration des objectifs, l’initiative de l’APEBI a identifié quatre axes où la technologie a un rôle majeur à jouer :

Le digital au service de la Solidarité citoyenne Le digital au service de la Santé. Le digital au service de l’Économie de crise. Le digital au service de la Sécurité et du Citoyen

Ainsi, toute personne ou startup disposant d’un projet qui s’inscrit dans un de ces axes, peut postuler, en 48h maximum, en envoyant une présentation du projet qu’elle souhaite proposer et de l’équipe associée sur le site dédié : www.hackCovid.tech. L’APEBI analysera les différentes initiatives, les confrontera aux besoins exprimés par les autorités ou à ceux identifiés lors des réunions préparatoires, affinera la réflexion avec les équipes les plus engagées ou fusionnera certaines propositions afin de retenir les projets les plus impactants. Le but étant de lancer leur développement sans délai et d’accompagner les équipes sur l’ensemble du processus pour aboutir rapidement à des solutions fonctionnelles et utilisables par les acteurs concernés.

À l’APEBI et conformément à notre ADN d’innovateurs, notre mindset de problem-solvers et notre confiance en la capacité de la technologie à changer le monde, nous considérons la situation actuelle comme un challenge à dépasser. Conscients que si les avancées médicales sont soumises à un cycle de développement relativement long, celui de la mise en place d’outils informatiques peut être beaucoup plus rapide. Si nous ne pouvons pas agir directement sur l’éradication du COVID-19, nos forces et capacités digitales pourront aider à contenir la propagation, maintenir la continuité économique et venir en aide aux personnes les plus exposées au risque.

Liens utiles

Le site de candidature : www.hackcovid.tech

Le site officiel de l’APEBI : https://www.apebi.org.ma