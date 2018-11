“Antibiotiques… à manipuler avec précaution”

Le ministère de la Santé, en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé « OMS » célèbre du 12 au 18 novembre 2018 la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques “ATB” sous le thème “Antibiotiques …A manipuler avec précaution”, et ce à l’instar des autres Etats Membre de l’OMS.

Cette campagne a pour objectifs de sensibiliser les professionnels de la santé, ainsi que le grand public sur la menace croissante que peut constituer le mauvais usage des ATB pour la santé publique et d’encourager des actions contre l’automédication et l’usage abusif des ATB.

A ce titre, le ministère de la Santé recommande au citoyennes et citoyens de ne jamais prendre des antibiotiques sans prescription médicale, de respecter la dose et la durée du traitement par l’antibiotique selon l’ordonnance médicale et de ne jamais réutiliser le reste d’un antibiotique obtenu par une prescription précédente ni pour le patient ni pour une tierce personne.

Il est à préciser que la résistance aux antibiotiques augmente surtout à cause de la surconsommation et à l’utilisation inappropriée des antibiotiques pour prévenir ou traiter une infection chez l’Homme ou l’animal. Cette mauvaise utilisation peut modifier le micro-organisme responsable de l’infection (bactérie, virus, champignon ou parasite) et rendra inefficaces les médicaments (antibiotiques, antifongiques, antiviraux…) utilisés pour soigner cette même infection.

Cette mauvaise utilisation des ATB peut être illustrée par :

L’administration d’ATB aux personnes et aux animaux lorsque cela n’est pas nécessaire ;

La prise d’ATB pour une infection non-bactérienne (comme la grippe par exemple) ;

L’auto médication ou le partage d’antibiotiques ;

L’utilisation d’antibiotiques restant d’une prescription précédente.