Anti-gaspillage alimentaire : Le Groupe LabelVie, déploie une solution inédite

COMMUNIQUÉ. Après avoir publié en octobre dernier sa politique et ses engagements environnementaux, le Groupe LabelVie déploie, en partenariat avec la start-up française CodaBene, la solution innovante DLC Mémo dans ses 134 magasins Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express et Atacadao.

CodaBene, la start-up de la Retail Tech, a déployé au sein des magasins du Groupe LabelVie sa solution intelligente qui identifie et signale aux collaborateurs du magasin la liste des produits qui approchent de leur date de péremption. Cette option lutte contre le gaspillage alimentaire, tout en offrant des produits remisés.

« Nous sommes doublement ravis d’avoir déployé DLC Memo dans l’ensemble de nos magasins. La solution nous permet d’atteindre deux objectifs : renforcer notre politique anti-gaspillage alimentaire et soutenir le pouvoir d’achat de nos clients, en leur offrant des produits sûrs avec des remises allant jusqu’à 50% », déclare Naoual Ben Amar, Directrice Générale du Groupe LabelVie.

Dans l’optique de booster les produits en question, le Groupe LabelVie a développé avec CodaBene un étiquetage spécifique où la mention ‘Antigaspi’ est grandement visible. Objectif : encourager les consommateurs à consommer des produits à DLC proches et à prix bas et participer ainsi à leur niveau à lutter contre le gaspillage alimentaire.

« Nous sommes particulièrement ravis du partenariat noué avec le Groupe LabelVie et de l’aboutissement du déploiement avec succès de DLC Memo dans l’ensemble des magasins du Groupe, d’autant plus que ce dernier a choisi de miser sur la mention ‘Antigaspi’ sur les packagings. Une démarche intelligente pour sensibiliser ses clients et les faire adhérer à la cause de lutte contre le gaspillage alimentaire », déclare Laurent Bacot, CEO de CodaBene.

Avec cette solution leader de la gestion digitalisée des dates de péremption, le Groupe LabelVie renforce son engagement environnemental relatif à l’anti-gaspillage alimentaire et confirme, par des actions concrètes, sa volonté de réduire son empreinte écologique.