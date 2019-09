AnfaPlace Mall: nouveau look et nouvelle ambiance

AnfaPlace Mall est prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Les rénovations sont terminées et le shopping mall confirme qu’il fait partie des lieux préférés des Casablancais. Place désormais à un tout nouveau look.

Avec sa transformation, AnfaPlace Mall capitalise sur ses atouts uniques : un accès direct à la plage, une promenade en front de mer, un centre commercial à taille humaine et une offre diversifiée de magasins et de restaurants. L’identité visuelle du shopping mall a également été revue avec un nouveau logo à la clé.

« Nous avons choisi le symbole des boomerangs qui représentent chacun l’un des quatre éléments : bleu pour l’océan, jaune pour le soleil, rouge pour le nouveau décor, vert pour l’air et la végétation. C’est une image forte et contemporaine que nous avons choisie pour démontrer notre force et renvoyer cette image que nos clients ont de notre shopping mall », a expliqué Corinne Robert, Directrice de Communication de Grit Real Estate Income Group, propriétaire d’AnfaPlace Mall.

Cette identité est en parfaite cohésion avec le nouveau visage du mall. Une attention particulière a ainsi été apportée au foodcourt : luminaires, plancher rappelant le bois, carrelage en marbre, design des plafonds en blanc… Rien n’a été laissé au hasard pour créer une ambiance chaleureuse. La touche finale a été apportée par de subtiles touches de végétation. Des croquis d’architecte à la réalité, le chantier a nécessité 185 jours de travaux et le concours quotidien de 120 ouvriers. Soit un total de 180.000 heures !

« Propriétaire des lieux depuis 2014, Grit Real Estate Income Group a rapidement compris qu’AnfaPlace Mall devait bénéficier d’un plan de transformation afin de porter l’expérience shopping de ses clients à un niveau supérieur. Un investissement de 25 millions USD a été injecté en conséquence, ce qui est sans précédent dans l’histoire des shopping malls au Maroc », a souligné Mohammed Bouibaoune, Directeur Général de Freedom Property Fund, la filiale de Grit au Maroc.

Bronwyn Corbett, présidente-directrice générale de Grit Real Estate Income Group, affiche son optimisme quant au futur d’AnfaPlace Mall, qui est l’un des fleurons du portefeuille d’actifs de ce groupe d’investissement côté sur trois places boursières. « Nous sommes actifs dans huit pays Africains avec un patrimoine qui s’est développé autour des centres commerciaux, des bureaux, de l’industrie légère et de l’hôtellerie. Notre expansion sur le continent repose sur un choix stratégique : s’établir dans des pays qui présentent une économie solide et une stabilité politique, ce qu’offre le Maroc. En nous engageant dans ces travaux de rénovation, notre ambition n’est pas de réaliser un investissement financier mais d’investir dans le capital humain. »

Une galerie commerciale diversifiée et de nouvelles ambitions

Pour réussir ce projet d’envergure au Maroc, Grit s’est associé à des entreprises de constructions Marocaines et a déployé son équipe sur le terrain pour accompagner chaque étape du projet. L’ambition est d’attirer 600.000 visiteurs par mois en 2020. A l’heure actuelle, AnfaPlace Mall accueille une moyenne de six millions de visiteurs par an.

Avec sa nouvelle ambiance, AnfaPlace Mall propose un décor idéal pour de nouvelles enseignes, dont Alpha 55 qui a ouvert ses portes le 29 août. Pour attirer ces marques de renom, le centre commercial s’appuie sur mix produit et une offre commerciale variée. Le plan de transformation a dans ce cadre constitué un argument fort vis-à-vis des prospects. Des enseignes qui s’installaient pour la première fois au Maroc (Calzedonia, Intimissimi, Kwaddro) ou qui ouvraient pour la première fois dans un centre commercial (Alpha 55, Huîtres Kandy) ont choisi AnfaPlace Mall. Certaines enseignes existantes se sont quant à elles réengagées pour des durées de six à neuf ans.

Des célébrations exceptionnelles

Pour marquer cette nouvelle page de son histoire, AnfaPlace Mall a organisé jeudi 12 septembre un événement phare autour du cirque moderne. Le public a notamment pu découvrir un numéro d’acrobate à l’extérieur tandis qu’à l’intérieur du foodcourt, un artiste a réalisé une fresque géante en live. Un show exceptionnel a également eu lieu avec une douzaine de talents locaux et des artistes internationaux. Le tout sous la houlette du chorégraphe international Stéphane Boko, qui a travaillé pour le Cirque du Soleil. Le spectacle a mis en scène les quatre éléments, symboles de la nouvelle identité visuelle d’AnfaPlace Mall, sous la forme de danses et de numéros acrobatiques. La fête s’est poursuivie avec une performance du Gnaoua Tarik pour finir sur une touche marocaine.

Et ce n’est pas tout : dès demain, le centre commercial convie le public à un concert d’Othmane Mouline dès 19h sur la scène située devant Carrefour Market !

C’est donc tout un planning d’activités qui se prépare : AnfaPlace Mall donne ainsi rendez-vous à ses visiteurs pour de belles surprises à venir.

A propos de Grit Real Estate Income Group :

Grit Real Estate Estate Income a été co-fondé en 2014 par Bronwyn Corbett, son actuelle Présidente-Directrice Générale. Le groupe d’investissement est présent sur trois places boursières (Johannesburg, Maurice, Londres) et opère dans huit pays du continent : Mozambique, Maroc, Ghana, Botswana, Zambie, Kenya, Maurice et Sénégal. La valeur du portefeuille de Grit Real Estate Estate Income s’élève actuellement à près de 800 millions de dollars.