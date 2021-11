Ami, la mobilité 100% électrique accessible à tous

Avec Ami – 100% électric, la Marque Citroën, riche de plus de 100 ans d’histoire et de véhicule santiconformistes devenus iconiques, entend libérer la mobilité urbaine pour tous.

L’ADN de Citroën est fait d’innovation avec des solutions audacieuses, inattendues, en matière de produit ou de service, inspirées par le plus grand nombre. Descendant direct d’AMI ONE Concept présenté au Salon de Genève en mars 2019, et suite au fort intérêt reçu par ce concept, Ami devient une réalité à peine un an plus tard. Ami est une réponse concrète face aux nouvelles attentes de mobilité pour les courts trajets : l’accès aux centres-villes facilité, des moyens de micro-mobilité adaptés à tous, de vraies alternatives aux trottinettes, vélos, scooters, transports en commun, des solutions à des coûts raisonnables, de nouveaux modes de consommation tournés vers le digital…

Ami–100% électric n’a pas d’équivalent dans le paysage de la mobilité. Citroën dévoile une expérience de mobilité véritable mentdisruptive, née de la volonté de la rendre accessible et facile pour tous.