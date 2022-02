Aménagement du Bouregreg: deux grands ouvrages réalisés par l’ONCF (PHOTOS)

Accompagnant les projets structurants en cours qui reconfigurent la vallée du Bouregreg dans la capitale du Royaume, l’ONCF réalise deux ponts ferroviaires d’envergure. Il s’agit d’ouvrages d’art, d’une valeur architecturale inégalée, à la hauteur du site.

C’est en vertu d’un partenariat quadripartite liant l’Office Nationale des Chemins de Fer, l’Agence de l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (l’AAVB), les départements ministériels en charge des Finances et du Transport et la NARSA, que la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de ces deux grands ouvrages a été confiée à l’ONCF.

Pour tenir les challenges de cette réalisation exceptionnelle, tant en termes de consistance que de délai très compressé (revus pour passer de 24 mois à 12 mois seulement), les équipes ONCF ainsi que celles de sa filiale Infraway, et d’une entreprise nationale de BTP de renom, ont dû travailler d’arrache pieds, de jour comme de nuit (24h/7j), pour opérer moyennant des procédés techniques inédits, une déviation des voies férrées sur une nouvelle plateforme, avec la réalisation d’un pont métallique de 70mL, fondé sur des appuis de 30mL de profondeur, imposées par la nature marécageuse du sol. L’objectif étant, de permettre la poursuite des travaux de réalisation des ouvrages, en maintenant les circulations routières et ferroviaires, en toute sécurité et fluidité.

Ces travaux, qui se poursuivent à un rythme très cadencé, imposent quelques ralentissements de rigueur, sur la voie ferrée, accentués la journée du dimanche 20 Février 2022 et prévus également la journée du 27 Février 2022.

Ce chantier d’envergure, conforte l’expertise de l’ONCF en tant qu’opérateur ferroviaire de référence et en tant qu’acteur incontournable dans l’aménagement du territoire, vecteur de dynamique économique et sociale et créateur de valeur.

M.S.