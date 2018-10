ALTEN inaugure un centre dédié à l’ingénierie auto à Rabat (VIDEO)

Après l’ouverture de la branche Systèmes Embarqués Automobile et Aéronautique à Fès en mai 2017, le Groupe ALTEN poursuit le développement de son activité au Maroc.

Leader mondial de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, le Groupe a inauguré le 19 octobre 2018 à Rabat un DELIVERY CENTER dédié à l’ingénierie automobile. Ce nouveau centre s’inscrit dans la stratégie de déploiement de DELIVERY CENTER Nearshore et Offshore du Groupe et renforce sa compétitivité technico-économique qui couvre un spectre métiers et sectoriel très large.

Ce DELIVERY CENTER permettra le développement de l’écosystème ESO (Engineering Services Outsourcing) au Maroc en créant 550 emplois supplémentaires principalement dans le domaine de l’automobile. Acteur majeur du recrutement d’ingénieurs et de l’insertion professionnelle des jeunes avec plus de 7.000 ingénieurs recrutés dans le monde par an, ALTEN accueille, forme et développe les compétences de la nouvelle génération d’ingénieurs.

Deux programmes ont été mis en place au Maroc

– Le Programme ALTEN BOOST porte sur l’insertion des jeunes diplômés titulaires d’un bac+5 souhaitant orienter leur carrière vers les métiers porteurs de l’Automobile, de l’Aéronautique et de l’Informatique.

– Le Programme ALTEN UPGRADE porte sur la formation diplômante des collaborateurs. Il valorise les talents et les accompagne tout au long de leur projet professionnel.

ALTEN a signé un Mémorandum avec l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah et une convention avec I’UEMF dans le cadre d’un partenariat d’excellence. Un nouveau bâtiment dédié aux travaux pratiques d’ingénierie de la Faculté des Sciences Techniques a été inauguré et baptisé « ALTEN TECHNOPOLE ».