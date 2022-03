ALSTOM va-t-il investir d’avantage en Afrique ? (VIDEO)

On ne présente plus Alstom au Maroc. La filiale marocaine du spécialiste français du transport ferroviaire qui vient, tout juste, d’augmenter ses capacités de production dans le pays avec une nouvelle usines à Fès, voit grand. Déjà implanté dans la région de Casablanca à travers plusieurs projets emblématiques dans la ville, le groupe est aussi fortement présent à Rabat. Pour ces deux villes précisément, l’opérateur se targue d’avoir permis de contribuer au désenclavement des quartiers, de promouvoir la création d’emplois ainsi que de créer une vraie opportunité grâce à la mobilité collective et propre. Mais le projet sur lequel Alstom Maroc s’est le plus illustré est, sans nul doute, celui de la fourniture des trains à grande vitesse (TGV) pour la liaison entre Tanger et Casablanca. «C’est une fierté pour Alstom, et je l’espère pour les Marocains aussi, d’avoir au travers de ce projet-ci le train le plus rapide d’Afrique», confie Nourddine Rhalmi, PDG d’Alstom Maroc. Intervenant dans le cadre du nouveau rendez-vous des Inspirations ECO, «L’invité des ECO», le patron du géant du transport ferroviaire revient sur les raisons de l’extension des capacités à Fès et sur le choix de l’implantation dans la région. Il se penche également sur les ambitions d’Alstom au Maroc et en Afrique.









Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters HP