Alstom à Fès : « de quoi avons nous encore besoin ? » (VIDEO)

La filiale marocaine du spécialiste français du transport ferroviaire qui vient, tout juste, d’augmenter ses capacités de production dans le pays avec une nouvelle usines à Fès, voit grand.

Déjà implanté dans la région de Casablanca à travers plusieurs projets emblématiques dans la ville, le groupe est aussi fortement présent à Rabat. Pour ces deux villes précisément, l’opérateur se targue d’avoir permis de contribuer au désenclavement des quartiers, de promouvoir la création d’emplois ainsi que de créer une vraie opportunité grâce à la mobilité collective et propre. Mais le projet sur lequel Alstom Maroc s’est le plus illustré est, sans nul doute, celui de la fourniture des trains à grande vitesse (TGV) pour la liaison entre Tanger et Casablanca.

«C’est une fierté pour Alstom, et je l’espère pour les Marocains aussi, d’avoir au travers de ce projet-ci le train le plus rapide d’Afrique», confie Nourddine Rhalmi, PDG d’Alstom Maroc.

Intervenant dans le cadre du nouveau rendez-vous des Inspirations ECO, «L’invité des ECO», le patron du géant du transport ferroviaire est revenu sur les raisons de l’extension des capacités à Fès et sur le choix de l’implantation dans la région. À la question: « De quoi auriez-vous encore besoin au niveau de la région de Fès ? », il répond:

« Il y a certes quelques difficultés. Nous sommes au centre du pays et effectivement, en termes de logistique, c’est un peu compliqué. Nous avons besoin de plus de facilités au niveau des supply-chain comme nous avons également besoin de formations liées au ferroviaire. Notre objectif aujourd’hui est qu’elles soient mises en place dans 2 ou 3 ans. Ce sont des axes sur lesquels nous avons et continuons de travailler. Ils ne doivent pas nous bloquer dans notre volonté de vouloir développer telle ou telle région ».