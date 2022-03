Align Technology ouvre son premier bureau au Maroc

Align Technology, Inc. (« Align ») (Nasdaq : ALGN), leader international dans le domaine des dispositifs médicaux qui conçoit, fabrique et commercialise le système Invisalign d’aligners transparents, les scanners intra-oraux iTero et le logiciel CAO/FAO exocad pour l’orthodontie numérique et la dentisterie restauratrice, a annoncé le lancement de ses opérations en direct au Maroc et l’ouverture de son premier bureau à Casablanca.

Une décision qui permettra à Align de renforcer son implantation locale, de démontrer les bénéfices du système Invisalign, de fournir aux orthodontistes et dentistes marocains une l’assistance de qualité en matière de formation et d’événements cliniques.

Le Maroc est un marché en développement dont le potentiel d’adoption de l’orthodontie numérique et de la thérapie par aligners transparents est très important.

L’établissement d’opérations directes au Maroc illustre l’une des priorités stratégiques clés d’Align : l’expansion géographique.

Dans les mois à venir, la société s’emploiera à renforcer l’autonomie des orthodontistes et des dentistes formés à Invisalign.

En tant que pionnier dans le domaine de la dentisterie numérique, Align s’engagera également auprès des associations dentaires au Maroc afin de sensibiliser aux bienfaits de la santé bucco-dentaire et des traitements orthodontiques comme norme de soins. L’objectif est de favoriser l’adoption du traitement par aligners transparents, une option de traitement novatrice aux possibilités multiples, et de partager les différentes solutions numériques disponibles pour les cabinets dentaires.

Accès à la Plateforme Numérique Align

Les praticiens marocains pourront bénéficier des innovations d’Align dans le cadre de la Plateforme Numérique Align – une combinaison exclusive de logiciels, de systèmes et de services conçue pour offrir une expérience homogène et des flux de travail fluides – qui intègre et connecte tous les utilisateurs : médecins, laboratoires, patients et consommateurs. Les scanners intra-oraux, les applications mobiles de suivi et de visualisation des résultats peuvent contribuer à renforcer l’engagement des patients dans leur traitement et à établir un dialogue constructif avec leur médecin, ainsi qu’à assurer la continuité des soins.

Soutenir les praticiens marocains

Markus Sebastian, Vice-Président Exécutif et Directeur Général de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) d’Align Technology, a déclaré : » Nous avons décidé de lancer nos opérations en direct au Maroc avec l’ambition de rendre le traitement Invisalign accessibles à davantage de médecins, de transformer les sourires de plus de patients et de soutenir les cabinets dans leur croissance par la digitalisation de la thérapie par aligners transparents, le recours aux scanners intra-oraux et aux outils numériques. Pour y parvenir, nous mettons en place une assistance clinique et commerciale locale pour les médecins formés à Invisalign, et nous accélérons les efforts de formation du personnel des cabinets. Nous avons à cœur d’offrir le meilleur soutien possible aux médecins marocains et de travailler en étroite collaboration avec eux. »

Alex Canfor-Dumas, Vice-Président des Ventes d’Align Technology pour l’Afrique, a ajouté : « Avec l’équipe Align désormais établie au Maroc, l’assistance locale dédiée et les services que nous sommes en mesure d’offrir aux orthodontistes sur place, une nouvelle aventure passionnante avec la communauté dentaire commence, afin de répondre aux besoins esthétiques ou fonctionnels des consommateurs au Maroc. Nous concentrerons également nos efforts sur l’éducation des médecins et des patients, et sur la promotion de la thérapie dirigée par le praticien, ce dernier jouant un rôle crucial dans la supervision du traitement pour garantir la sécurité des résultats cliniques« .

Le docteur Emmanuel Dumu, médecin formé à Invisalign, a commenté : « L’orthodontie va bien au-delà de l’alignement des dents et contribue véritablement à améliorer la vie des patients, en leur rendant un plus beau sourire. Proposer les meilleurs soins nécessite de rester à la pointe de la technologie. Dans un monde où celle-ci évolue sans cesse, c’est notre capacité à anticiper et à adopter les nouveaux outils numériques qui rendra notre pratique plus performante« .