Aleen Agency, la référence du fashion PR par Amina Houssa

Aleen Agency est une agence de relations publiques basée à Paris et créée en 2019 par la jeune Marocaine Amina Houssa, journaliste et entrepreneure spécialisée dans les médias et les célébrités.

A seulement 24 ans, elle a pu se faire un nom dans le milieu de la mode spécialisée en fashion PR et a travaillé avec les modèles et les célébrités les plus renommés dans le monde.

Amina Houssa produit des éditoriaux pour plusieurs fashion magazine dans le monde entier, notamment: Harper bazar, Forbes, Grazia, l’officiel, marie claire, vogue, elle…

Aleen Agency promouvoit une approche chaleureuse et émouvante pour chaque client en l’assistant dans sa carrière et dans son engagement.