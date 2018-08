Al-Walid ben Talal, nouvel actionnaire de Snapchat

I invested $250 Million to acquire 2.3% stake in @Snapchat company https://t.co/bdAMGVw3DI pic.twitter.com/jBIiAfqy7t

Rappelons qu’au cours d’une purge sans précédent, des dizaines de princes, de ministres et d’hommes d’affaires, dont Al-Walid ben Talal, avaient été arrêtés en Arabie saoudite. Des arrestations intervenues après la création, par décret royal, d’une commission anticorruption dirigée par le prince héritier et homme fort du royaume, Mohammed Ben Salmane, âgé à peine de 32 ans. C’est donc l’un des premiers investissements annoncés par le prince depuis sa libération.

Dans un communiqué , le prince saoudien, qui détient déjà des parts dans Twitter et Lyft, a qualifié l’application pour être “l’une des plateformes de médias sociaux les plus innovantes dans le monde”.