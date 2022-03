Al Omrane présente l’expérience marocaine en matière d’habitat et d’aménagement urbain

L’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement tient du 28 février au 2 mars 2022, son 2ème sommet des Villes et régions sous le thème « Renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable ».

Cet évènement international, auquel a pris part l’opérateur public national Al Omrane sur invitation du PNUE (Programme des Nations unies pour l’Environnement), était une occasion pour la communauté mondiale d’échanger sur les vertus d’une approche de coexistence entre la ville et la nature à travers les dispositifs mis en place en matière de développement durable et de protection de l’environnement.

Lors de sa participation aux travaux de la session de clôture de Haut niveau de cette conférence virtuelle, le Groupe Al Omrane, représenté par son Président du Directoire, Monsieur Badre Kanouni, a saisi l’occasion pour mettre, en avant l’engagement du Royaume du Maroc pour l’atteinte des objectifs onusiens en matière de développement durable et de protection de l’environnement.

M. Kanouni a rappelé les multiples engagements et avancées réalisés par notre pays dans ce domaine, sous la haute impulsion de Sa Majesté le Roi Que Dieu l’Assiste et à travers un fort portage du Gouvernement du Royaume, notamment dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement dans lequel les questions de la préservation de l’environnement et la réduction draconienne des impacts des activités de développement sur la nature, occupent une place centrale.

Le parterre d’importantes personnalités du monde politique et de la société civile (Ministres, Maires de grandes capitales, et autres Hauts responsables onusiens) présentes à la session de clôture a suivi avec intérêt la présentation des engagements et réalisations du Royaume, dont celles confiées et portées par le Groupe Al Omrane, en relation avec la thématique traitée à savoir : « Développer des solutions pour exploiter le pouvoir de la nature dans les villes »

Ainsi, il a été mis en exergue l’engagement ferme du Royaume dans le développement durable et la préservation de l’environnement repris d’ailleurs dans La Constitution de 2011 qui fait du développement durable un droit de tous les citoyens, et définit les rôles des différentes parties prenantes.

Cet engagement est également affirmé par la forte mobilisation du Maroc dans la mise en œuvre des agendas internationaux notamment à travers l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le plan national de l’eau 2020-2050 et la stratégie énergétique nationale 2030 portant la part des énergies renouvelables dans la production de l’électricité à plus 52 %.

Cet évènement était également l’occasion de partager avec la communauté internationale la contribution du Groupe Al Omrane dans ce domaine, en tant qu’outil de mise en œuvre des politiques publiques en matière d’Habitat, d’Aménagement et de Développement Urbain dans le cadre de la conduite de ses différents programmes et projets menés en synergie avec le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, ainsi que ses autres partenaires institutionnels au niveau central et territorial