Al Omrane participe aux travaux de la 53ème Conférence du Réseau habitat et francophonie

Le Réseau Habitat et Francophonie (RHF) et la Société d’Habitation du Québec, organisent cette année la 53ème édition de RHF en format virtuel autour des questions d’actualité intéressant l’habitat social et les efforts déployés pour faire face aux multiples défis sans cesse croissants.

Le Groupe Al Omrane est sollicité pour apporter son regard et partager son expérience avec une dizaine de pays participants à cette édition, eu égard à son expertise et l’importance de son rôle en tant qu’opérateur public en charge de programmes gouvernementaux en la matière.

A cette occasion, le Président du Groupe Al Omrane, M. Badr Kanouni, réélu pour la deuxième fois consécutive en tant que Vice-Président du Réseau Habitat et Francophonie, est intervenu au niveau du premier panel consacré aux solutions apportées par les politiques publiques d’habitat social pour faire face aux défis et enjeux socio-démographiques. Le Groupe interviendra également par le biais de sa Direction Développement Durable au niveau du panel consacré à l’innovation et la qualité.

L’amélioration des conditions d’habitat passe forcément par la réalisation d’un certain nombre de projets d’extension urbaine, a affirmé, mercredi, le Président du Directoire du Groupe Al Omrane, Badr Kanouni.

M. Kanouni a expliqué que ces extensions urbaines doivent s’inscrire dans la durée et assurer une mixité fonctionnelle et sociale.

« Pour offrir ce cadre de vie, il faut qu’il y ait une convergence et des synergies entre les différentes politiques publiques, pour que nous puissions offrir le meilleur environnement possible à nos citoyens », a-t-il ajouté.

Et de soutenir: « Ce défi là, nous en sommes très conscients au Maroc. il y a un travail qui se fait avec beaucoup de réformes qui se mettent en place, voulues par SM le Roi Mohammed VI ».

Le Nouveau modèle de développement épouse cette vision, qui rejoint d’ailleurs la vision qu’a toujours défendu le Groupe al Omrane, à savoir réaliser des extensions urbaines où il y a de la mixité fonctionnelle et sociale, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, M. Kanouni a rappelé le rôle du groupe Al Omrane en matière d’exécution des politiques publiques d’habitat sur l’ensemble du territoire national, notant que le groupe dispose d’un plan de travail et d’une vision à moyen et à long termes.

Face à l’urbanisation croissante, le holding dispose d’une multitude de programmes portant, notamment, sur les extensions urbaines, à travers l’agrandissement des villes marocaines petites, moyennes ou grandes ou bien la création de villes nouvelles.

Plus qu’une simple réponse au logement, ces extensions urbaines prévoient des logements durables et efficaces sur le plan énergétique et comprennent des espaces verts et les différents équipements publics nécessaires et de proximité.

Ces extensions doivent offrir des opportunités d’emplois et abriter des activités économiques, a fait observer M. Kanouni, soulignant la nécessaire matérialisation de toutes les politiques publiques sectorielles au niveau de ces zones.

Il s’agit de grands programmes qui nécessitent une synergie et un travail des différents acteurs concernés, a-t-il fait remarquer, ajoutant qu’une vision centrale dans ce sens est déjà lancée au niveau national.

L’exécution et l’opérationnalisation de ces projets d’extension ne peut se faire qu’avec les acteurs territoriaux, a relevé M. Kanouni, notant qu’il faut associer la société civile dans ces projets pour qu’il y ait un maximum d’adhésion.

« Le logement est un objectif majeur de tous et un droit constitutionnel au Maroc. L’État et les différents acteurs publics se doivent d’agir pour permettre au citoyen d’accéder au logement », a-t-il souligné.

En matière d’habitat, la politique globale mise en place au Maroc “donne de très bons résultats, puisque la majorité des Marocains ont un toit”, a indiqué le Président du Directoire du Groupe Al Omrane, notant l’importance d’anticiper l’évolution de l’urbanisation, dans le cadre de cette politique.

Le Réseau Habitat et Francophonie (RHF) est une organisation internationale non gouvernementale qui a pour mission de « rendre plus effectif l’accès au logement pour tous ».

Le RHF regroupe des organismes de pays et d’États francophones d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord (Québec) œuvrant dans le secteur de l’aménagement urbain et de l’habitat social. Aujourd’hui, le réseau est présent sur 4 continents et compte plus de 50 membres dont 24 Africains.

Le RHF organise chaque année une conférence internationale conjointement avec un organisme d’un des pays ou États membres. L’objectif de cette conférence est de réfléchir à divers enjeux relatifs à l’habitation sociale et communautaire et de proposer des pistes de solution.

Les membres de RHF ont construit plus de 1,5 million de logements et permis de loger plus de 5 millions de personnes. RHF est accrédité par l’OlF (Organisation International de la Francophonie). RHF et ONU Habitat œuvrent à la promotion de l’accès à un logement décent pour tous et le développement durable dans les pays francophones.