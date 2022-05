Al Habtoor City, une destination engageante de confort et d’évasion

Dubaï est la promesse d’un mode ouvert sur le futur et le modernisme, qui fait le bonheur des voyageurs et étanche leur soif de luxe, d’aventure et d’avant-gardisme.

Quelle que soit la raison de notre voyage : des vacances pour se revitaliser ou pour affaire, il est impensable de se rendre à Dubaï sans pouvoir profiter de ses merveilles et vivre les expériences estivales les plus exaltantes qui soient. Hub culturel, artistique, de loisirs et de shopping, la ville de Dubaï annonce des programmes les plus épatants pour se rafraichir, et se divertir pendant l’été.

Une destination prometteuse qui offre une expérience luxueuse de confort et d’évasion.

Construite sur les rives du canal de Dubaï rejoignant la mer, Al Habtoor City Hotel Collection est une ville à part entière. Alliant plaisirs culinaires, shows, et hôtels de luxe Al Habtoor City vous accueille dans le quartier de Sheikh Zayed Road à Dubaï, non loin du Downtown Dubaï. Ce complexe urbain d’originalité et de luxe accessible, est relié à un héliport, se situe près de la fontaine de Dubaï, et de la mosquée Jumeirah.

Une trilogie d’hôtels cinq étoiles conçus sur mesure dont le Habtoor Palace Dubai, LXR Hotels & Resorts V Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton Dubai Al Habtoor City. On y accueille également le premier spectacle résident permanent de la région : La Perle by le célèbre scénariste Franco Dragone.

Une collection d’hôtels de luxe, accessible !

Le Habtoor Palace Dubaï, LXR Hotels & Resorts offre une expérience palatiale authentique et sophistiquée avec son décor de rêve, ses escaliers symétriques en marbre doré de style français, son jardin d’hiver entretenu à la Versailles, le Habtoor Palace Dubai rappelle une Maison de Maître, un véritable style néoclassique français, idéal pour les mariages luxueux et les événements d’entreprises. Le Habtoor Palace dispose de 52 grandes suites (une suite Bentley sur mesure et une suite Sir Winston Churchill), 234 chambres somptueusement aménagées, un service de majordome pour chaque client, une cuisine de haute qualité au Polo Bar avec son héritage équestre, et l’exquis Silk Spa et ses hammams relaxants, inspirés de notre culture marocaine.

L’emblématique Hilton Dubaï Al Habtoor City , s’élevant à 44 étages au-dessus de la ville, près du centre-ville de Dubaï, garantit un séjour d’animation et d’expérience enthousiastes. L’hôtel propose 1 004 chambres, dont 142 suites spacieuses et élégantes avec vues panoramiques sur le Burj Khalifa. Un Spa Elixir pour se ressourcer avec un massage revitalisant, de délicieuses cuisines du monde allant du gastropub américain Ribs and Brews au buffet international “The Market”, en passant par la piscine sur le toit. Le Hilton Dubai Al Habtoor City se dote également de la salle de bal et le foyer Al Joud accueillant événements, mariages et conférences internationales.

Quant au V-Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton , qui s’érige sur 33 étages au-dessus de la très célèbre Sheikh Zayed Road, s’adresse aux voyageurs qui souhaitent agrémenter leurs voyage de fun. Un concept rétro-futuriste immersif où les visionnaires du style et les passionnés de culture se retrouvent. Se prélasser dans l’une de 356 chambres et suites, ou danser dans les nuages dans les ultimes Sky Villa et la penthouse, votre choix de séjour est assuré agréablement.

Avec plus de 30 restaurants allant de la cuisine décontractée à la plus raffinée, Al Habtoor City est une destination prometteuse qui offre une expérience luxueuse de confort et d’évasion.

La Perle Dragone !

“La Perle », le plus grand spectacle aquatique de classe mondiale, du légendaire directeur artistique et metteur en scène Franco Dragone. Un spectacle inspiré par le passé culturel de Dubaï, son présent dynamique et son avenir ambitieux associe des talents de classe mondiale à l’une des productions théâtrales les plus avancées au monde, sur le plan technologique.

Le théâtre de 1 288 Places, doté d’une piscine de 5 mètres de profondeur et d’un équipement innovant offre un spectacle de chutes d’eau géantes, de torrents et de la pluie à l’intérieur du théâtre, ce qui ajoute un véritable sentiment d’émerveillement à la représentation en direct de 90 minutes.