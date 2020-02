Al Barid Bank: zoom sur une stratégie gagnante

Al Barid Bank a été l’un des premiers établissements à proposer une application mobile. Al Barid Bank s’est très tôt intéressée aux services financiers sur mobile et a dans ce sens lancé un projet dès l’année 2012 qui a abouti au lancement officiel de l’offre mobile banking en février 2014 avec plusieurs innovations, notamment le service de retrait sur GAB sans carte «cardless» et le fonctionnement du mobile banking sur tous les types de téléphone mobile.

Cela s’inscrit en ligne avec «son positionnement et de ses missions en tant qu’acteur public au service du développement de la bancarisation et de l’inclusion financière», explique M’hamed El Moussaoui, DGA et membre du Directoire d’Al Barid Bank.

Depuis, la banque a déployé des efforts importants dans le recrutement, l’accompagnement et l’éducation financière des clients, l’enrichissement de l’offre et la simplification du parcours client. C’est «grâce à ces efforts, qu’Al Barid Bank est aujourd’hui leader sur cette activité avec plus d’un million de clients ayant souscrit au mobile banking et plus de 15 millions de transactions financières enregistrées, en 2019, par Barid Bank Mobile», détaille le DGA de la Banque.

Un satisfecit certain pour Al Barid Bank, d’autant que le «déploiement de l’écosystème de paiement mobile national initié par la Banque centrale et l’Agence nationale de la réglementation des télécoms vient conforter nos choix et notre positionnement sur cette activité». Mieux, ces orientations donnent de la visibilité à l’institution et lui offrent une perspective de développement plus importante, confie El Moussaoui.

Et, justement, pour capitaliser sur cette expertise, Al Barid Bank -avec sa filiale Barid Cash- étaient parmi les premiers acteurs à lancer les mobiles wallets (nouveau moyen de paiement sur mobile) et les premiers acteurs à être homologués par le switch national de paiement mobile. «Nos plateformes permettent aujourd’hui à nos clients de bénéficier de la possibilité d’effectuer le règlement par mobile des achats auprès des commerçants de proximité équipés, d’effectuer des transferts d’argent instantanés (émission et réception) vers les clients des différents établissements de la place», conclut le Directeur général adjoint de la banque.