Al Akhawayn forme la jeunesse marocaine en science et en technologie

Ifrane, le 18 septembre 2019 – L’Université Al Akhawayn à Ifrane abrite la première Conférence Régionale Africaine Global Hands-On Universe (GHOU) et le Programme Galilée de Formation des Enseignants (GTTP), les 24 et 25 septembre en marge de la huitième édition du Festival de l’Astronomie qui se tient du 23 au 28 du même mois.

La Conférence Régionale Africaine Global Hands-On Universe (GHOU) bénéficiera aux enseignants qui transmettront à leur tour les connaissances acquises aux étudiants. Il s’agit d’une plateforme de partage et de collaboration qui permettra aux bénéficiaires de vivre des expériences pratiques inédites. Cette année, la conférence fera un focus sur les télescopes télécommandés.

Par ailleurs, le GTTP formera les enseignants sur les pratiques pédagogiques en astronomie. Le but de ce programme est de créer un réseau mondial d’ambassadeurs et d’enseignants Galilée, capables d’utiliser et de transférer de manière efficace les outils et les ressources éducatives en la matière. Les enseignants Galilée seront également outillés pour former d’autres enseignants à ces méthodologies.

Événement national majeur, le Festival de l’Astronomie d’Ifrane ambitionne de vulgariser cette science auprès du grand public et des jeunes en particulier. Ce rendez-vous annuel rassemble des clubs et des associations d’astronomie venant du monde entier. Les principaux conférenciers ayant confirmé leur présence à cette édition sont : Mme Bonnie Thurber (États-Unis), M. Ismael Moumen (Université Laval, Québec, Canada), M. Patrick Miller (Université Hardin-Simmons, États-Unis), M. Fouad Lakrizi Sefyani et M. Zouhair Benkhaldoun (Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc).

Cette année, le professeur Jamal Mimouni, éminent astrophysicien et professeur à l’Université de Mentouri en Algérie, Président de la Société africaine d’astronomie (AfAS) et Vice-Président de l’Union arabe des Sciences de l’Astronomie et de l’Espace (AUASS), sera honoré. Il s’agit d’une reconnaissance de son exceptionnelle contribution à la vulgarisation des sciences spatiales en Afrique et dans le monde arabe.