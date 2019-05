Aksal lance le premier site e-commerce de la marque Zara au Maroc

Le Groupe Aksal, leader marocain du retail, du luxe, des départements stores et des malls, marque une nouvelle étape dans sa stratégie e-shopping et annonce le lancement du site e-commerce de Zara, la marque emblématique du groupe Inditex.

Pour la première fois au Maroc, les vêtements et accessoires de l’enseigne internationale sont disponibles en ligne dès le 14 mai 2019 à l’adresse : https://www.zara.com/ma/

En lançant le site e-commerce de Zara, Aksal va permettre à la marque d’être plus accessible tout en offrant un service de qualité. Avec ce premier e-shop national, les commandes enregistrées pourront ainsi être livrées aux clients depuis le stock des boutiques physiques de Zara au Maroc, garantissant un large choix et un délai de réception plus rapide.

Surtout, Aksal renforce sa transformation numérique en révolutionnant son approche client et en favorisant une démarche plus interactive avec ses publics. Le lancement du site e-commerce de Zara intervient en effet alors que le Groupe a fait du digital un axe clé de son développement.

À partir de son nouveau site Web dédié, www.zara.com/ma, le groupe Aksal met désormais à la disposition de ses clients l’ensemble des produits liés à ses collections Femmes, Hommes et Enfants, disponibles au niveau de ses magasins, y compris la collection printemps-été 2019 qui regroupe des produits Zara SRPLS, Dress Time et Maman.

Le site web Zara.com/ma a été conçu de manière à offrir une expérience d’achat en ligne parfaitement simple et conviviale. L’idée est que les clients puissent interagir de manière intuitive avec les produits de la marque en parcourant les différentes sections et catégories.

Le site Web est configuré de façon à permettre aux clients d’effectuer des achats à partir de n’importe quel appareil mobile et de n’importe quel navigateur disponible. Les clients peuvent également utiliser l’application Zara (disponible pour IOS et Android). Et pour leur faciliter au maximum cette expérience de magasinage en ligne, le site Web mobile et l’application Zara sont tous deux équipés d’un système Corner Shop qui donne accès aux tous derniers looks et les toutes récentes tendances.

Le modèle de stock intégré de Zara permet de maintenir les prix parfaitement identiques, aussi bien en ligne qu’en magasin. Les clients peuvent également choisir de se faire livrer chez eux ou de recevoir leurs produits directement dans les magasins. Ils ont aussi la possibilité de retourner leurs achats en ligne auprès des magasins Zara.

La collecte dans un magasin Zara est gratuite; elle est désormais immédiate grâce au service Click and Collect. La livraison standard à domicile coûte 59,90 MAD : elle est cependant gratuite pour les achats de plus de 590 MAD. Les délais estimés pour l’ensemble des livraisons varient entre 3 et 6 jours ouvrables. Les clients qui collectent une commande en magasin doivent tous présenter une pièce d’identité, qu’il s’agisse de l’acheteur ou d’une autre personne qui le représente.

Pour toutes demandes ou incidents liés à une transaction donnée, les clients de Zara.com/ma pourront utiliser les mêmes canaux de service client (numéro de téléphone gratuit ou adresse email) traditionnels: ils peuvent ainsi contacter le support technique de Zara entre 9h00 et 18h00 heure locale (service disponible en langues française, arabe et anglaise). Les clients peuvent également prendre contact avec Zara via les réseaux sociaux de la marque.