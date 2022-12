Akdital : Succès de l’introduction à la Bourse de Casablanca (VIDEO)

COMMUNIQUÉ. Le mercredi 14 décembre 2022 s’est tenue la cérémonie officielle de première cotation des actions Akdital sur le marché principal. Cette introduction en bourse qui est la 3ème opérée sur le marché boursier durant les 12 derniers mois et la plus importante en termes de levée de fonds depuis plus de 14 ans, marque la cotation de la première entreprise opérant dans les infrastructures privées de santé au Maroc. Retour en détails sur cette introduction en bourse réussie à plus d’un titre.

L’introduction en bourse d’Akdital, le leader des opérateurs privés du secteur de la santé au Maroc, s’est clôturée avec succès. Les souscriptions ont atteint 4,5 milliards de Dirhams, soit près de 4 fois le montant demandé de 1,2 milliard de Dirhams, objet de l’opération boursière.

Les capitaux levés via cette introduction en bourse serviront à financer le plan de développement du Groupe Akdital. En effet, ce dernier ambitionne de densifier davantage son empreinte géographique au Maroc, notamment avec des ouvertures dans des villes à taille moyenne. Akdital compte également adopter une stratégie de diversification, en investissant dans des établissements spécialisés. De fait, cette opération participe directement à l’essor de l’investissement privé dans un secteur vital et prioritaire pour le Maroc et les Marocains.

Au-delà de ses résultats positifs, l’introduction en bourse d’Akdital constitue une opération de référence pour le marché boursier. Il s’agit de la cotation d’un nouveau secteur d’activité ainsi que de la levée privée de fonds la plus importante depuis 2008.

« Nous sommes fiers du succès de cette introduction en bourse, qui aura certainement un impact positif non seulement sur le plan économique, mais aussi et surtout sur le plan social si l’on se réfère au plan de développement soutenu d’Akdital, de surcroît dans un secteur de grande importance pour le Royaume, notamment avec la généralisation de la couverture médicale », déclare M. Kamal Mokdad, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca. Il ajoute, « Avec le financement direct des entreprises privées, la Bourse de Casablanca poursuit sa mission de participer activement au développement du tissu économique national ainsi qu’à la déclinaison du Nouveau Modèle de Développement, et ce quels que soient le montant levé, le secteur d’activité et la taille de l’entreprise ».