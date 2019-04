Air Arabia Maroc lance une nouvelle liaison depuis Casablanca

La compagnie aérienne low cost Air Arabia-Maroc a lancé, lundi, une nouvelle liaison aérienne Casablanca-Prague à raison de deux vols hebdomadaires, lundi et jeudi, poursuivant ainsi la densification de son réseau international au départ du Maroc.

Le lancement officiel de cette liaison, une des cinq nouvelles dessertes aériennes ouvertes par la compagnie, a eu lieu à travers l’organisation d’un premier vol direct à destination de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, en présence de l’ambassadeur de la République tchèque au Maroc, Viktor Loreng et la directrice générale d’Air Arabia-Maroc, Laila Mechbal.

A son atterrissage, l’avion qui opérait ce vol a eu droit, comme le veut la tradition, à un accueil aux jets d’eau “Water Salute” de la part des pompiers de l’aéroport.

Dans une déclaration à la presse, Loreng a fait savoir que le lancement de la dessrete directe entre Prague et Casablanca va améliorer leur accessibilité aux citoyens du Maroc et de la République tchèque, soulignant le développement des liens entre les deux pays depuis la dernière visite du Premier ministre tchèque au Maroc.

Il a également évoqué la valeur ajoutée de ce vol pour les relations commerciales maroco-tchèques et les communautés d’affaires, notant que le secteur touristique au Maroc bénéficiera, lui aussi, de cette connectivité pour drainer davantage des clients en provenance de la république tchèque.

Pour sa part, Mechbal, a souligné que les clients de la compagnie pourront réserver dès le premier avril des vols depuis Casablanca à destination de Prague, Pise (Italie), Lisbonne et Tunis.

Quant aux liaisons Casablanca-Tunis et Casablanca-Lisbonne, elle a fait savoir que ces vols Aller-retour seront opérées à une fréquence de trois vols hebdomadaires Mercredi, vendredi et dimanche, relevant que Pise sera desservie, à raison de deux vols (aller-retour) par semaine, lundi et jeudi.

Au départ de Tanger, les passagers pourront aussi rejoindre, pour la première fois, la ville de Lyon par deux vols hebdomadaires, lundi et jeudi, a-t-elle indiqué.

Outre ces cinq nouvelles lignes, Air Arabia Maroc a également densifié, cet été, son réseau existant en rajoutant des fréquences supplémentaires vers Bruxelles au départ de Tanger, Nador, Fès et Casablanca, vers Barcelone au départ de Tanger, Nador et Casablanca et vers Londres au départ de Tanger.

Le réseau d’Air Arabia Maroc a été renforcé également à travers des vols vers Madrid au départ de Tanger, vers Paris au départ de Tanger et Fès, vers Lyon au départ de Casablanca et Fès, et vers Montpellier au départ de Marrakech, Fès et Nador.

Il est à noter qu’Air Arabia Maroc a développé en 2018 un réseau de 11 liaisons internes reliant Agadir à Rabat, Fès et Tanger, Marrakech à Fès, Tanger, Dakhla et Zagora, Fès à Errachidia, Tanger à Nador, et Casablanca à Nador et Dakhla.

Basé à Casablanca, Air Arabia Maroc, membre du groupe Air Arabia, est le premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc. La compagnie aérienne a été lancée en avril 2009 et se concentre sur une offre qui allie confort, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix.

S.L. (avec MAP)