Air Arabia Maroc dévoile son programme de vols pour l’été 2019

Avec ces trois nouvelles routes, le réseau Air Arabia Maroc passe à 53 routes internationales au départ de six aéroports marocains, dans 12 pays européens à savoir, l’Espagne, La France, La Belgique, Les Pays-Bas, l’Italie, La Turquie, L’Allemagne, le Suède, le Danemark , le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Autriche et la république tchèque..

Avec son programme d’été 2019, Air Arabia Maroc , qui opère avec sa flotte composée de 9 Airbus A320, l’avion commercial le plus vendu au monde, présente trois routes inédites, qui seront desservies pour la première fois, et qui relieront Lyon à Tanger, Casablanca à Pise et Prague.