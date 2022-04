Air Arabia lance deux nouvelles lignes directes de Casablanca et Tanger vers Séville

Air Arabia Maroc, leader du transport aérien low cost au Maroc, annonce le lancement de deux nouvelles lignes directes au départ de Casablanca et Tanger et à destination de Séville. Ces nouvelles lignes seront effectives à partir du 20 Juin 2022.

Horaires du nouveau vol direct Air Arabia Casablanca – Séville dans les deux sens à partir du 20 Juin 2022. (les heures affichées prennent pour base le fuseau horaire local et seront actualisées durant l’été)

Vol Départ Heure Arrivée heure Navette Jour 3O 683 Casablanca 07:00 20:20 Séville 09:05 22:30 Airbus A320 Lundi / Jeudi 3O 684 Séville 09:55 23:20 Casablanca 10:05 23:30 Airbus A320 Lundi / Jeudi

Horaires du nouveau vol direct Air Arabia Tanger – Séville dans les deux sens à partir du 22 Juin 2022. (les heures affichées prennent pour base le fuseau horaire local et seront actualisées durant l’été)

Vol Départ Heure Arrivée heure Navette Jour 3O 681 Tanger 07:15 14:30 19:25 Séville 09:00 16:15 21:10 Airbus A320 Mercredi / Jeudi / Dimanche 3O 682 Séville 09:55 17:10 22:05 Tanger 09:50 17:05 22:00 Airbus A320 Mercredi / Jeudi / Dimanche

Connue pour sa richesse historique et culturelle et pour son climat doux, Séville est l’une des villes les plus anciennes et les plus célèbres d’Espagne. La capitale de la région de l’Andalousie est réputée pour la magnificence de ses monuments et par le charme de ses quartiers populaires. Ville animée et regorgeant d’attractions touristiques, la cité espagnole arrive comme une nouvelle destination phare vers laquelle Air Arabia Maroc opèrera désormais ses vols, à partir de Casablanca.

Séville vient s’ajouter à la liste des villes espagnoles opérées par Air Arabia après Barcelone, Madrid, Malaga, Majorque, Bilbao, Valence et Murcia.

Les clients de la compagnie pourront désormais réserver leurs vols directs pour cette destination, soit à partir du site web d’Air Arabia, ou soit en contactant le centre d’appels ou les agences de voyage agréées.