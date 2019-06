Aid El Fitr: les horaires à éviter sur les routes du Maroc

À l’occasion d’Aïd El Fitr, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) souhaite à ses clients-usagers Aïd Moubarak Said et leur présente ses meilleurs vœux.

A cette occasion, ADM les informe que l’ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important :

Le mardi 4 juin 2019 entre 15h et 22h

Le jeudi 6 juin et dimanche 9 juin 2019 qui coïncideront avec les jours des retours des vacances de l’Aïd, entre 16h et 22h.

ADM recommande donc à ses clients-usagers d’organiser au préalable leur voyage, de se renseigner sur l’état du trafic en téléchargeant l’appli www.admtrafic.ma , et d’opter pour le choix du Pass Jawaz, qui est à la portée de Tous à 50dh seulement avec 40dh de solde de passage offert, pour un passage plus fluide au niveau des gares en toute sécurité et confort.