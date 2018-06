Aid Al Adha: le ministère de l’Agriculture prépare le terrain

Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture , de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a tenu une réunion mardi 26 juin Rabat avec Mohamed Karimine, président de la FIVIAR (Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges) en présence des membres de cette dernière, des Directeurs de l’ONSSA et de l’ONCA ainsi que plusieurs directeurs et responsable au sein du ministère. Cette rencontre a eu pour objet de discuter des opérations de préparation et d’accompagnement prévus pour Aid Al Adha.

Une opération spéciale d’identification des ovins et des caprins destinés à l’abattage de l’AID a été entamée en partenariat avec la FIVIAR en vue d’assurer une meilleure traçabilité des animaux et une transparence dans les transactions commerciales.

Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur le déroulement de cette opération qui a été précédé d’une campagne d’enregistrement des unités d’élevage et d’engraissement par les services de l’ONSSA. La FIVIAR se charge actuellement de l’opération d’identification à travers la pose gratuite d’une boucle spéciale Aid Al Adha pour le cheptel destiné à l’abattage de l’AID.

L’ensemble de ces acteurs appuyés par les services de l’ONCA (Office National du Conseil Agricole) ainsi que les services régionaux du département de l’Agriculture sont fortement mobilisés pour mener des actions de sensibilisation à large échelle afin d’assurer l’adhésion des éleveurs et engraisseurs à ce programme.

La réunion a également eu pour objectif de coordonner l’action des différents intervenants, institutionnels et professionnels et assurer la synergie de leurs actions et leur mobilisation auprès des éleveurs et des engraisseurs afin de veiller à présenter une offre de qualité au consommateur. Toutes les mesures nécessaires ont été prise dans ce sens et tout manquement ou non-conformité aux exigences de qualité au niveau de tous les maillons de la chaine et tous les intervenants seront ainsi sévèrement sanctionnés.