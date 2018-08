Aid al Adha: la CNSS versera les pensions à l’avance

La CNSS rappelle, par ailleurs, qu’elle verse près de 544.000 pensions, soit plus de 10 milliards de dirhams par an, dont 82 % sont des pensions de vieillesse.

