Aïd Al Adha: bonne nouvelle pour les retraités marocains

A l’occasion d’Aid Al Adha, la CDG a annoncé ce lundi 6 août que la date de versement des pensions de retraite sera avancée exceptionnellement.

«La Caisse de Dépôt et de Gestion informe tous les bénéficiaires des pensions et rentes servies par la Caisse Nationale de Retraites et de d’Assurances (CNRA) et par le Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR) qu’elle procédera, à titre exceptionnel, à l’occasion de Aïd Al Adha, au paiement anticipé des rentes « Accidents du Travail », « Fonds du Travail » et « Charbonnages du Maroc » du mois d’octobre, à compter du 10 août 2018 au lieu du 1er octobre 2018.

Elle versera également les rentes « Accidents de la Circulation » et toutes les pensions servies par la CNRA du mois d’août, à compter du 10 août 2018 au lieu du 1er septembre 2018 et les pensions servies par le RCAR du mois d’août, à compter du 10 août 2018 au lieu du 1er septembre 2018», peut-on lire dans un communiqué.

La CDG a aussi précisé que les paiements des rentes et pensions «reprendront leurs dates habituelles à compter des prochaines échéances».

Rappelons que Hicham El Aissaoui, astronome de renom, a assuré que, selon ses calculs, Aïd al-Adha sera célébré le mercredi 22 août au Maroc. Les Marocains auront ainsi droit à six jours de vacances, à savoir du 18 au 23 août, grâce à la Fête de la Jeunesse, la Révolution du Roi et du Peuple et, enfin, la Fête du Sacrifice.

S.L.