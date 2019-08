Agriculture: la Production céréalière en 2018-2019

La production des trois céréales principales est estimée à 52 millions de quintaux durant la campagne agricole 2018-2019, soit une baisse de 30% en comparaison avec une année moyenne sous Plan Maroc Vert (75 millions de qx), a annoncé mardi le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Cette production est en repli de 49% par rapport à la campagne précédente qui était une année exceptionnelle pour la production des céréales, fait remarquer le ministère dans un communiqué, relevant que malgré cette diminution, la valeur ajoutée agricole reste quasi stable.

L’analyse de près de 5.000 échantillons prélevés sur des champs de céréales dans les différentes régions du Royaume ont permis de calculer la production céréalière au titre de la campagne 2018-2019, indique la même source, notant que la superficie céréalière semée au titre de cette campagne est de 3,6 millions Ha. Par espèce, la production céréalière est composée de blé tendre (26,8 millions qx), de blé dur (13,4 millions qx) et d’orge (11,6 millions qx), précise le ministère, rappelant que la campagne agricole 2018-19 a enregistré une pluviométrie ayant atteint 290,5 mm à fin mai 2019, en recul de 11% par rapport à la moyenne de 30 ans (326,3 mm) et de 23% comparativement à la campagne précédente (375,3 mm) à la même date.

La pluviométrie de cette campagne a également été caractérisée par une mauvaise répartition temporelle, souligne-t-il, ajoutant que près de ¾ des précipitations ont eu lieu durant les trois mois de démarrage avec de fortes précipitations ayant duré jusqu’au mois de janvier. La très faible pluviométrie, voire son absence dans plusieurs régions durant les mois qui ont suivi, a engendré un retard de croissance des céréales et une baisse des rendements plus ou moins importante selon les régions, relève le ministère, faisant savoir que la bonne performance de production des autres filières, notamment les agrumes, les olives et les cultures industrielles a permis de résorber la diminution de la production céréalière. Ainsi, la valeur ajoutée agricole au titre de cette campagne devrait se situer à 120 milliards de dirhams, conclut le communiqué.