AGR: le Dirham se déprécie face à l’euro et au dollar

Le dirham s’est déprécie face à l’euro et au dollar durant la période allant du 11 au 15 avril, selon Attijari Global Research (AGR).

Les parités EUR/MAD et USD/MAD ont ainsi progressé de respectivement +0,54% et +0,16%, suite à un effet liquidité restrictif pour le dirham de plus de +0,31%, indique AGR dans sa récente note « Weekly Mad Insights – Currencies ».

Le resserrement de la liquidité sur le marché des changes interbancaire a induit une hausse des spreads de liquidité du dirham passant de -1,7% à -1,4% sur la semaine.

Pour sa part, la position des changes des banques a régressé légèrement passant de -2,9 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire à -3,5 MMDH cette semaine, fait savoir AGR.

S.L. (avec MAP)