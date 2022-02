Agadir, la métamorphose du Programme de développement urbain

Au cours de cette année, les engagements totaux du Programme de développement urbain (PDU) devraient s’élever à 5,683 MMDH, soit 90% du coût global du programme. A la clé, 94 projets constituant cette feuille de route, pour la période 2020-2024, qui mobiliseront 6,2 MMDH au lieu de 5,9 MMDH après la signature d’une série de conventions spécifiques.

Symbole de la renaissance de la ville d’Agadir, après le séisme du 29 février 1960, le Mur du Souvenir érigé en béton et orné en calligraphie arabe commémore la pose de la première pierre du chantier de reconstruction de la ville lancé le 30 juin 1960. Lieu porteur d’histoire, mais surtout de mémoire collective de la ville, c’est sur ce monument architectural que la fameuse déclaration du défunt Roi Mohammed V a été inscrite : «…Si le Destin a décidé de la destruction d’Agadir, sa reconstruction dépendra de notre foi et de notre volonté…». Plus de 60 ans après l’amorce de ce chantier majeur dont le suivi avait été confié, à l’époque, au Prince héritier Moulay Hassan, la ville a connu sa deuxième renaissance. Il s’agit du lancement du Programme de développement urbain (PDU) d’Agadir, le 4 février 2020, devant SM Mohammed VI, sur la place Al Amal de la ville.

Si le premier chantier a été mené sous l’égide du Haut-commissariat à la reconstruction d’Agadir (HCRA), le second a fait appel à de nouveaux mécanismes de développement, notamment les sociétés de développement local et régional avec le concours d’autres entités publiques. Au total, la gouvernance dudit programme a été confiée à huit maîtres d’ouvrage, notamment la SDL Agadir Souss-Massa Aménagement, la SDL Agadir Mobilité pour la mobilité et les déplacements urbains, la SDR du Tourisme Souss-Massa, en plus de la Société Al Omrane Souss-Massa, le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, le ministère des Habous et des affaires islamiques et le ministère de la Santé. Ce second tournant majeur de l’histoire de la ville a enclenché le renouveau urbain de la cité. C’est ainsi qu’un nouveau visage s’esquisse actuellement pour la Région Souss-Massa et son chef-lieu Agadir en particulier.

De la ville à la métropole

Aujourd’hui, ce programme étalé sur la période 2020-2024 a bouclé, le 4 février 2022, sa deuxième année de mise en œuvre avec la tenue de la 6e réunion de son Comité de pilotage, de suivi et d’évaluation en présence de l’ensemble des membres constitutifs de ce comité conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention-cadre relative au financement et à l’exécution de cette feuille de route urbaine. À la clé, 94 projets constituant le PDU d’Agadir pour la période 2020-2024. Ils mobiliseront 6,2 MMDH au lieu de 5,9 MMDH après la signature d’une série de conventions spécifiques. Au total, le PDU d’Agadir a été marqué par la signature de 15 conventions spécifiques et 6 avenants pour accompagner sa mise en œuvre en mobilisant 23 partenaires. Le PDU s’articule autour de 6 volets, à savoir la réalisation de la première ligne du Bus à haut niveau de service de la ville d’Agadir qui mobilisera 1,2 MMDH, le renforcement des infrastructures et décongestionnement de la ville, en plus de l’aménagement urbain et l’impulsion de la zone touristique.

A cela s’ajoutent la préservation de l’environnement et l’aménagement des espaces verts, la promotion culturelle et la mise en valeur du patrimoine et lieux de culte, outre le renforcement des équipements sociaux de base et l’amélioration du cadre de vie. Au cours de cette année 2022, les engagements totaux du programme devraient s’élever à 5,683 MMDH, soit 90% du coût global du programme alors que le montant global des engagements contractés actuellement par les différents maîtres d’ouvrage délégués du PDU s’élève à 2,960 MMDH, soit 47% du coût global du programme. C’est dire la mobilisation de l’ensemble des partenaires pour le respect du planning et de la synchronisation des travaux dans le cadre de la mise en œuvre des différents projets.

Les projets déjà livrés par le PDU

Au cours de l’année 2021, le PDU a enregistré l’achèvement des travaux de plusieurs projets pour un investissement global de 282 MDH, soit 4,5% du coût global du programme. Sur le terrain, force est de constater que plusieurs projets arrivent déjà à voir le jour, notamment la réalisation de 20 terrains de proximité dans les différents districts de la ville en plus de l’aménagement de l’entrée de la ville via Bensergao, ainsi que la mise à niveau de l’Avenue Mohammed V. A cela s’ajoutent l’aménagement, l’élargissement et le renforcement de l’éclairage public d’un ensemble d’avenues et de boulevards, notamment l’avenue Moulay Abdellah, l’avenue Prince Héritier et l’avenue Al Moukaouama. Il s’agit aussi de la réalisation de la première tranche du projet d’aménagement du parc urbain Ibn Zaydoun, la réalisation de la première tranche du projet de mise à niveau urbaine des quartiers sous-équipés de Tikiouine et la réalisation de la première tranche du projet d’aménagement des espaces verts, à Anza et Bensergao, ainsi que la réhabilitation de la salle couverte Zerktouni.

Pour les projets en cours, ils sont au nombre de 43 projets totalisant un coût global de plus de 4,503 MMDH, soit 72% du coût global du programme. En plus des projets dont les chantiers sont en cours, les appels d’offres travaux ont été lancés pour 16 projets supplémentaires du programme. Ces projets représentent un coût global de 643 MDH, soit 10% du coût global du programme, dont 9 ont déjà été approuvés pour un coût global de 410 MDH. Quant au nombre total de projets en cours de réalisation ou dont les appels d’offres travaux sont lancés ou approuvés, il est de 59 projets, pour un coût de 5,146 MMDH, soit 82% du coût global du programme. Les projets dont les études sont dans une phase très avancée sont au nombre de 33 et totalisent un coût global de plus d’1,66 MMDH, soit 17% du coût global du programme.

Yassine Saber / Dossier paru dans Les Inspirations ÉCO Suppléments