Agadir. Ecosystème touristique : la Société de Développement sur tous les fronts

S’il y a un volet sur lequel la Société de Développement Touristique Souss-Massa est très attendue, c’est bien évidemment son accompagnement de la mise à niveau de l’écosystème touristique régional et ses activités annexes à l’issue de l’exécution du PDU d’Agadir.

Depuis sa création, il y a plus de trois ans, la Société de Développement Touristique Souss-Massa s’est activée sur une multitude de fronts. Mais s’il y a un volet sur lequel la SDR est très attendue, c’est bien évidemment son apport en matière de mise à niveau du produit touristique régional, en général, et celui d’Agadir en particulier, à l’issue de l’exécution de la cure de jouvence urbaine prévue dans le cadre du Programme de Développement Urbain (PDU) d’Agadir sur la période 2020-2024.

Au-delà du fait que la SDR soit maître d’ouvrage dans le cadre de ce programme, essentiellement à travers la réhabilitation du site historique de la Kasbah d’Agadir Oufella et ses abords, c’est surtout son rôle d’accompagnateur de l’écosystème touristique régional qui revêt un caractère stratégique pour la destination Agadir Souss-Massa, notamment après la reprise touristique. Il s’agit avant tout de la rénovation des établissements hôteliers d’hébergement touristique, y compris l’arrière-pays, l’appui aux traiteurs et les métiers de l’événementiel et la mise à niveau des restaurants à vocation touristique, mais aussi l’aménagement et le développement de nouvelles zones dédiées à l’accueil de l’investissement touristique sous forme d’unités d’aménagement touristique (UAT). Ce n’est pas tout : la SDR assure aussi sa mission de valorisation du patrimoine culturel et naturel, ainsi que l’accompagnement du développement des produits et infrastructures touristiques aussi bien en milieu urbain que rural.

La SDR à la rescousse des établissements touristiques

Pour la première fois, les conditions sont réunies, pour la mise à niveau du produit touristique hétérogène, d’une part à travers le PDU, notamment via la mise à niveau de la ville d’Agadir, mais aussi le lancement par la SDR du mécanisme de rénovation des établissements d’hébergement touristique. Un premier lot constitué de cinq établissements touristiques a déjà paraphé les conventions relatives au programme d’octroi de subventions dédiées à la rénovation et la mise à niveau des établissements hôteliers d’Agadir. Ces cinq établissements sont situés au niveau de la zone touristique et balnéaire, mais aussi au niveau du centre-ville et du quartier Talborjt. Le coût global de leur rénovation et mise à niveau est estimé à 300 MDH sous forme de montant global de l’investissement pour la rénovation.

Quant au montant total des subventions octroyées par le programme, il est de l’ordre de 32,5 MDH. La SDR, gestionnaire de ce programme, a assuré l’accompagnement des candidats à travers les études techniques qui ont permis, entre autres, de dresser les pistes d’amélioration ou d’ajustement des projets de rénovation, notamment au niveau du positionnement des hôtels, du branding ou des recommandations par rapport à l’exploitation et la commercialisation des produits.

Accord de principe pour cinq autres établissements

Actuellement, cinq autres établissements hôteliers sont au stade d’accord de principe et pourront rejoindre le premier lot et bénéficier de ladite subvention et de l’accompagnement technique, une fois les dossiers complétés. De même, trois dossiers de candidature ayant répondu au dernier appel à manifestation d’intérêt sont en cours de finalisation par la SDR Tourisme Souss-Massa. Il est à rappeler que ce programme de rénovation a vu le jour en 2020 et constitue le fruit d’un partenariat liant le Département du Tourisme, la Wilaya, la Région Souss-Massa, la Commune d’Agadir, l’Association de l’industrie hôtelière d’Agadir et la SDR. Le budget alloué à ce programme s’élève à 120 MDH, financé par le Département du Tourisme, à hauteur de 60 MDH, alors que la Région Souss-Massa a mobilisé 40 MDH et la Commune d’Agadir 20 MDH. La subvention dédiée aux établissements hôteliers est fixée à 30% du coût global d’investissement plafonnée à 10 MDH par établissement hôtelier. L’objectif principal du mécanisme d’octroi de ladite subvention est la redynamisation et l’accompagnement de l’investissement dans le secteur du tourisme en vue d’améliorer la compétitivité de l’offre touristique de la Région Souss-Massa en général et Agadir en particulier.

L’hébergement rural et les restaurants également concernés

Suite à l’activation du programme de rénovation en faveur des hôtels, la SDR a également lancé la subvention dédiée à la rénovation et la mise à niveau des établissements d’hébergement touristique ruraux. Ledit programme prévoit l’octroi d’une subvention financière à hauteur de 50% du coût total de la rénovation de l’établissement, plafonnée à 400.000 DH et un accompagnement technique personnalisé. Les établissements bénéficiaires dudit programme ont, également, la possibilité d’accéder à un crédit d’honneur, auprès de l’Initiative Souss-Massa, à hauteur de 25% du coût total de la rénovation de l’établissement. Ce crédit, destiné au financement des équipements, est plafonné à 150.000 DH. C’est sur la base de deux conventions signées en mars 2021 que ce mécanisme a été activé.

La première est dédiée à l’appui aux établissements d’hébergement touristique implantés dans l’arrière-pays de la région, à travers la subvention de la rénovation, et un accompagnement technique personnalisé. Le budget de ce programme, qui s’élève à 10 MDH, est pris en charge par le Conseil régional de Souss-Massa. Quant à la seconde convention, signée par la SDR et l’Association «Initiative Souss Massa», elle vient en complément de la première, et se propose de permettre aux bénéficiaires de la subvention, objet de la 1ère convention, d’accéder aux prêts d’honneur, octroyés par Souss-Massa Initiative. Globalement, les porteurs de projets de rénovation des établissements d’hébergement touristique en milieu rural de Souss-Massa ont la possibilité de bénéficier d’une subvention de 50% et d’un prêt d’honneur de 25% du coût d’investissement. Le reste devra être couvert par des fonds propres ou des prêts bancaires.

La SDR Tourisme a lancé également deux études relatives à des secteurs d’activités touristiques gravement affectés par la pandémie Covid 19, à savoir «l’écosystème des traiteurs et métiers de l’événementiel» et «les restaurants à vocation touristique implantés dans le Secteur Touristique et Balnéaire (STB) de la ville d’Agadir», et ce, dans la perspective de mise en place de mécanismes d’appui et d’accompagnement à la mise à niveau des établissements relevant des deux activités.

La SDR, aménageur-développeur

De surcroît, la SDR assure désormais la mission d’aménageur-développeur au niveau de plusieurs zones. Tout d’abord, la zone d’Anchor Point et la zone d’Imsouane, en plus de l’aménagement de la corniche de Taghazout. Aménagée sur un terrain forestier au nord de Taghazout, l’aménagement de la 1ère tranche de la zone touristique d’Anchor Point a été confié, à hauteur de 21,2 MDH, par la SDR, à un groupement de sociétés. L’aménagement de la zone qui nécessite au total un budget de 54 MDH permettra la création de 670 lits via la réalisation de 4 surf lodges, 2 éco cabanes à location, 3 hôtels ainsi que 3 surf school & hôtels et un skate park hôtel. La SDR se charge aussi de la réalisation de la promenade du village de Taghazout pour un investissement de 36 MDH. La nouvelle corniche de Taghazout s’étendra sur une longueur de trois kilomètres et reliera l’actuelle promenade existante de la station de Taghazout Bay à la résidence hôtelière «La Source». Pour sa part, l’aménagement de la nouvelle Unité Touristique d’Imsouane permettra de doter la zone de 1100 lits et 751 couverts, à travers la programmation de 12 établissements d’hébergement touristique.

Au programme, également, l’aménagement de la forêt récréative «Mouanou», sise dans la commune d’Aglou relevant de la province de Tiznit, qui s’étend sur une superficie de 24,35 ha, pour un montant de 50 MDH. Ce projet offrira des parcelles qui recueilleront des parcs de loisirs et des activités diverses d’animation en respect des ressources forestières. L’aménagement d’un Parc animalier et de loisirs à Drarga, préfecture d’Agadir-Ida Outanane sur un terrain du domaine forestier d’une superficie de 132 ha. Il est divisé en quatre zones principales à vocations différentes : animations animalières, ferme pédagogique, sports de l’extrême et jardin central. L’aménagement de la corniche d’Aglou dans la province de Tiznit, sur un 5,3 ha et une façade sur l’océan atlantique de 4500 ml avec une zone d’animation touristique.

Par ailleurs, la SDR s’est chargée aussi de la valorisation de plusieurs autres sites touristiques, notamment l’aménagement de la grotte de Wintimdouine et la Vallée du Paradis dans le Pays d’accueil touristique d’Ida Outanane (PATI) et des Palmeraies d’Ait Mansour et de Tiout. Il s’agit aussi de l’aménagement de l’aire de repos à Ighir Ifrane, à Ida Ougnidif, la réhabilitation du grenier collectif Ighir Ifrane à Ida Ougnidif, ainsi que la construction d’un centre d’information touristique et complexe administratif de la plage d’Agadir et l’installation des kiosques d’information à Agadir, Taroudant et Tafraout. La SDR Tourisme a été également chargée par le Comité de pilotage et de suivi du PDU d’Agadir de procéder à des consultations pour définir des modes de gestion et d’exploitation de certains projets du PDU, notamment le Grand Théâtre, le réseau de lecture, les terrains de proximité, la salle couverte, la piscine olympique et la Vallée des Oiseaux.

