Agadir-Cap: la coopération prend de l’attitude

Après la conclusion d’un accord de partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et de navigation de Bilbao en Espagne, la Chambre de commerce, d’industrie et de Services de la région Souss-Massa a scellé un Mémorandum d’Entente avec la Chambre de Commerce, d’Industrie du Cap en Afrique du Sud pour activer la coopération économique entre les deux parties.

La chambre de commerce, d’industrie et de Services de la région Souss-Massa donne de l’élan à son partenariat économique. Après la conclusion d’un accord de partenariat avec la Chambre de commerce, d’industrie et de navigation de Bilbao, c’est au tour de la Chambre de Commerce, d’Industrie du Cap en Afrique du Sud de sceller un Mémorandum d’Entente avec cette entité professionnelle. Paraphé le mercredi 7 avril 2021, par visioconférence, ce mémorandum d’entente a été signé par Karim Achengli, Président de Chambre de commerce, d’industrie et de Services de la région Souss-Massa et Jacques Moolman, Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie du Cap en Afrique du Sud. Dans le cadre de cette coopération, les deux présidents se sont associés à établir un cadre de partenariat en vue d’activer et faciliter la collaboration mutuelle entre les deux entités en termes promotion des investissements, commerce et services. Selon le premier article de ce Mémorandum d’Entente, ce protocole a pour objectif d’instaurer les bases de la coopération entre les deux parties pour la réalisation d’activités relèvant de l’intérêt commun des deux chambres et profiter aussi des deux parties et à leurs affiliés en vue d’améliorer l’environnement des affaires entre les deux pays.

Développement de projets en commun

En vertu de ce mémorandum, les parties se sont engagées conformément à leurs compétences respectives à l’exécution et au développement de projets en commun. Pour les axes de collaboration, ils concernent le soutien toute initiative visant à promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux organisations, en mettant un accent particulier sur le développement économique et la coopération des PME. A cela s’ajoute le développement de projets communs en vue de promouvoir l’intégration et le développement économique et social des organisations et de leurs affiliés ainsi que l’échange d’informations économiques et commerciales sur les perspectives offertes par les marchés où les deux parties sont implantées. Par ailleurs, des pistes de partenariat ont été abordées dans le cadre de la promotion des relations de partenariat économique et les échanges commerciaux entre le Royaume du Maroc et la République Socialiste du Vietnam.

Le Vietnam en ligne de mire

Lors de cette rencontre tenue, le lundi 05 avril 2021, à travers la technique de la visioconférence, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la région Souss-Massa et l’Ambassade de la République Socialiste de Vietnam ont présenté leurs potentialités économiques. L’initiation de cette rencontre émane de la volonté des deux parties de créer aussi un cadre de partenariat visant à développer les relations économiques et commerciales entre les acteurs économiques de la région Souss-Massa et la République Socialiste du Vietnam, à travers l’échange de données, l’organisation de missions d’Hommes d’affaires et des rencontres BtoB entre les deux parties, ainsi que l’assistance et le conseil aux entrepreneurs et l’organisation des foires et salons pour la promotion des différentes activités économiques. A noter aussi que cette initiative s’inscrit dans le cadre du rôle assigné aux Chambre de Commerce d’Industrie et des Services, notamment en termes de diplomatie commerciale et à la promotion et le développement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans des domaines d’intérêt commun.