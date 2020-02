African Digital Summit 2020: voici le programme de la 5ème édition

Le Groupement des Annonceurs du Maroc annonce le programme de l’édition African Digital Summit 2020. Après une 4ème édition réussie réunissant plus de 1700 participants et 46 speakers de haut niveau, l’African Digital Summit 2020 revient pour une nouvelle édition qui se tiendra les 19 et 20 mars 2020 au Hyatt Regency, à Casablanca, sous le thème « Quand le digital fait rayonner l’Afrique, de la compétence à la compétitivité ».

Cinq ans après son lancement par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), l’édition 2020 s’impose aujourd’hui comme la grande rencontre annuelle des professionnels du marketing, de la communication, du digital et des médias.

Les objectifs assignés à cette édition sont d’accompagner les annonceurs dans leur digitalisation, améliorer les relations entre les différents acteurs, professionnaliser et structurer le secteur, contribuer au développement des écosystèmes du digital et de l’économie numérique en Afrique et initier des projets structurants porteurs de valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes.

Youssef Cheikhi, Président du GAM annonce à cette occasion : « L’édition de cette année consolide le rayonnement continental et international du sommet à travers un concept alliant le networking au partage du savoir. L’évènement est destiné aux marketeurs et publicitaires pour accompagner le développement rapide et la mutation que connait le digital afin d’identifier les évolutions numériques futures pour réussir leur transformation et mieux piloter leurs stratégies marketing et communication. »

Une plénière de haut niveau est au programme où se succéderont keynotes et tables rondes animées par des speakers internationaux de haut niveau. Cette année également, le Digital Garden sera l’espace réservé aux start-up innovantes afin de leur faciliter l’accès au marché.

L’édition accueillera comme nouveauté l’ADS Business Forum pour permettre un networking utile et efficace entre les dirigeants à la recherche de solutions et les experts. De plus, l’ADS Executive Discussions constituera un moment privilégié, permettant de réunir des experts de renom avec des dirigeants en comité restreint facilitant ainsi les échanges.

Seront également présentés lors du sommet, les résultats de la 5ème édition de l’étude annuelle sur les tendances du Digital, qui est devenue référence en matière de technologies de l’information (IT), intitulée «Digital Trends Morocco 2020».

Enfin, Les «Moroccan Digital Awards» qui visent à récompenser les annonceurs et les marques qui se distinguent dans le domaine du digital au Maroc et ont pour objectifs de renforcer la compétitivité dans le marché du digital et de promouvoir l’excellence dans les pratiques. Un jury de professionnels, d’experts et de leaders d’opinion étudiera les déférentes candidatures afin de distinguer les gagnants.