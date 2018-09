Africa Down Under 2018: l’OCP présent en force

Le groupe OCP a pris part à la 16ème édition de la conférence annuelle « Africa Down Under » qui a lieu du 29 au 31 août 2018 à Perth, capitale minière australienne. Cette conférence a su se positionner et devenir le plus grand évènement axé sur le secteur minier africain en dehors du continent.

Partant de l’intérêt grandissant de l’Australie pour l’industrie minière et le secteur énergétique en Afrique, l’Africa Down Under Conference constitue une plateforme pour les acteurs du secteur, dont les entreprises privées, développeurs de projets et investisseurs désireux d’investir dans les ressources en Afrique.

L’édition 2017 a accueilli 60 présentateurs, 67 exposants et plus de 1000 délégués de 40 pays, dont des ministres et représentations gouvernementales de 19 pays africains. Acteur responsable et leader innovant de l’industrie minière, le groupe OCP a présenté son expertise en matière d’éducation, d’environnement, d’agriculture et d’entrepreneuriat.