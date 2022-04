AFRICA CEO FORUM: Mohamed El Kettani et Moncef Belkhayat avec plus de 800 CEOs

Mohamed El Kettani, PDG de Attijariwafa Bank, Moncef Belkhayat, PDG du groupe Dislog, ainsi que les principaux PDG du Maroc se réuniront avec les parties prenantes les plus influentes du continent lors de l’AFRICA CEO FORUM Annual Summit les 13 et 14 juin 2022 à Abidjan. Plus de 800 CEOs de grandes entreprises africaines et mondiales, cinq Chefs d’Etat et des dizaines de décideurs publics sont attendus à cette occasion.

ILS SERONT AUSSI PRÉSENTS

M. Zouhaïr BENNANI, Président, Président du Comité Statégique, LABEL’VIE

Mme Rita Maria ZNIBER, Présidente Directrice Générale, DIANA HOLDING

Mme Siham BENHAMANE, Directrice Générale, ZALAR HOLDING

M. Brahim Benjelloun Touimi, Administrateur Directeur Général Délégué, BOA

Mme Lamia MERZOUKI, Directrice Générale Adjointe, CFC AUTHORITY