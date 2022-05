Africa CEO Forum 2022: Chari sélectionnée pour le «Disrupters lab»

Pour l’édition de 2022 qui se tiendra les 13 et 14 juin, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, The Africa Ceo Forum, le plus grand rendez-vous du secteur privé africain, a sélectionnée une vingtaine de start-ups qui font partie des Top innovateurs du continent, dont la start-up marocaine Chari, pour participer au « Disrupters lab » son nouveau panel dans lequel le Forum accueillera les CEOs les plus dynamiques de la scène des start-ups africaine d’aujourd’hui.

Au cours de cette session d’une heure totalement inédite, les CEOs des start-ups les plus prometteuses du continent s’essayent au jeu de la prospective. « A travers des keynote speeches dynamiques et interactifs d’une quinzaine de minutes, ils imagineront l’avenir de leur secteur respectif » notent les organisateurs dans ce sens.

Le point commun entre ces start-ups africaines est le fait qu’elles ont levé plus de 970 millions de dollars depuis leur création et traversent actuellement d’autres cycles de financement pivots dans leur croissance. Leur présence soutiendra l’innovation au cœur des multinationales africaines et favorisera l’émergence de nouveaux champions du secteur privé.

Notons que Chari est une application de e-commerce fondée par Ismael Belkhayat et Sophia Alj. Elle permet aux épiceries de proximité de s’approvisionner en produits destinés à être revendus dans leur point de vente et de se faire livrer gratuitement en moins de 24 h connaît un succès certain. Plus de 5.000 épiceries utilisent déjà ses services régulièrement avec une fréquence moyenne de commande hebdomadaire.

Après l’intégration de Y Combinator (YC), la plateforme de e-commerce B2B levé 5 millions de dollars auprès d’un tour de table dirigé par Rocket Internet, Global Founders Capital et P1 Ventures. Elle a aussi assuré une levée de fonds auprés d’un Fonds de capital-risque basé en Arabie saoudite Khwarizmi Ventures, AirAngels (Airbnb Alumni Investors) et Afri Mobility. La start-up compte déjà de grands noms dans son tour de table tels que Orange Digital Ventures et Plug and Play, très connu à la Silicon Valley.

Plus de 1.500 chefs d’entreprises, investisseurs et décideurs politiques venus d’Afrique et du monde entier seront présent au sommet annuel de l’Africa CEO Forum. Durant deux jours de conférences, de débats et de rencontres de très haut niveau dédiés à mettre en lumière le rôle moteur du secteur privé dans le développement du continent.