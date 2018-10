Affaire de la Samir: Al Amoudi poursuivi en justice à Londres

L’Etat marocain, on le rappelle a sollicité le Centre International de Règlement des Différends liés aux investissements (CIRDI) pour l’arbitrage relatif à la faillite de la Samir. Deux procès sont actuellement en cours, l’un contre Al Amoudi et l’autre contre Carlyle Groupe.

La société de négoce pétrolier, leur impute le délit d’avoir signé des contrats d’achat avec BB Energy, fin 2014, alors qu’ils n’étaient pertinemment pas en mesure d’honorer la facture. Le raffineur, étant déjà à cette époque en grande difficulté de paiement. Cette action en justice devant la cour de Londres entre dans le cadre de récupération de créances, à valeur de 126 millions d’USD. Les négociants de pétrole en espèrent même un peu plus si les griefs “dommages et intérêts” étaient retenus pour la mise en faillite de la Samir. C’est qu’ils considèrent la liquidation comme un complot illégal à l’égard de BB Energy, du fait que les accusés en étaient conscients.