Aéroport de Tanger: près de 900.000 passagers à fin août

L’aéroport Tanger Ibn Battouta a accueilli 898.128 passagers durant les huit premiers mois de 2022, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Ce volume représente un taux de récupération de 100% par rapport à la même période de 2019, durant laquelle 898.203 voyageurs ont été accueillis par cet aéroport, précise l’ONDA dans un communiqué.

La récupération se consolide durant les huit premiers mois pour les aéroports des régions du Nord (Tanger et Tétouan) et de l’Oriental (Oujda et Nador) qui ont enregistré des taux de récupération supérieurs ou égaux à 100% par rapport à la même période de 2019 (Tétouan: 364%, Oujda: 115%, Nador: 108%, et Tanger: 100%). Pour le seul mois d’août, l’aéroport international de Tanger a enregistré un taux de récupération de 123% avec 195.867 passagers accueillis, contre 159.648 voyageurs durant la même période de 2019. Les chiffres font également ressortir que l’aéroport de Tanger a pu se hisser à la 5ème place au niveau national après les aéroports Mohammed V de Casablanca, Marrakech-Menara, Agadir Al Massira et Fès-Sais.

Cette tendance haussière a été constatée dès le début de la saison estivale, explique la même source, relevant que plusieurs aéroports ont dépassé, du 5 juin à fin août, le niveau d’activité de 2019, en enregistrant des taux de récupération qui dépassent les 100%, dont Tanger: 127% et Tétouan: 359%.

Par ailleurs, l’ONDA relève que les aéroports du Royaume ont enregistré, à fin août dernier, un volume de trafic commercial de 12.294.484 passagers et 108.640 mouvements aéroportuaires.

Au titre des huit premiers mois de 2022, les aéroports du Maroc continuent d’afficher des taux de récupération en progression par rapport à la même période de 2019, en accueillant 74% des passagers et 78% des mouvements aéroportuaires. 2750722154

S.L. (avec MAP)