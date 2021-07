Aéroport de Tanger: baisse du trafic passagers au 1er semestre 2021

Le trafic des passagers au niveau de l’aéroport Tanger Ibn Battouta a baissé de 27,14% au premier semestre 2021 par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Ainsi, quelque 195.840 voyageurs ont transité par l’aéroport international de Tanger à fin juin dernier, contre 268.786 passagers durant la même période de 2020, précisent les statistiques de l’ONDA. Par rapport au premier semestre 2019, le trafic des passagers a reculé de 67,20% à fin juin dernier. La même source relève que l’aéroport international de Tanger occupe la 2è place au niveau national en termes de trafic aérien, avec une part de 9,64%, derrière l’aéroport Mohammed V de Casablanca (49,94%).

Sur le seul mois de juin, quelque 52.595 voyageurs ont transité par l’aéroport Tanger Ibn Battouta, contre 221 passagers durant le même mois de l’année précédente, et 119.136 voyageurs en juin 2019.

Les chiffres font également ressortir que l’aéroport Tanger Ibn Battouta ne figure pas parmi le Top 5 des routes aériennes internationales au premier semestre 2021, notant que la ligne Mohammed V/Paris-Orly s’est classée première avec 80.421 passagers et une part de 4,41%, suivie par la ligne Mohammed V/Dubai avec 68.923 voyageurs et une part de 3,78%, la ligne Mohammed V/Paris CDG (56.221 passagers, 3,09%), la ligne Mohammed V/New York-JFK (51.905 passagers, 2,85%) et la ligne Marrakech/Paris Orly avec 47.768 voyageurs (2,62%).

Les aéroports marocains ont accueilli 2.473.988 passagers durant le premier semestre, en chute de 50,18% par rapport à la même période de 2020.

SO