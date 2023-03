Aeria Mall : le nouveau mall de Casablanca comme si vous y étiez (VIDEO)

Inauguré fin février à Casablanca, l’Aeria Mall donne rendez-vous aux Casablancais pour découvrir tout ce qu’il propose. Magasins, activités, etc., la nouvelle structure, qui s’étend sur 25.000 mètres carrés, saura plaire à tout le monde.

L’Aeria Mall a été réalisé par le Groupe immobilier, Anfa Realties, au niveau de l’ancien aérodrome de Casablanca, à côté de Casa Finance City (CFC) et de l’Anfa Park. Mehdi Fachtali, directeur du développement retail à Anfa Realties, nous a indiqué que : « ce projet s’étale sur 4 étages, dispose d’un parking de 2 niveaux et compte un food hall de 800 places assises. L’Aeria Mall compte un cinéma, un centre de loisirs et même un espace de trampoline et 92 enseignes de niveau international, ainsi que des acteurs locaux dans différents secteurs d’activité ».

Le nouveau mall fait partie d’un complexe résidentiel de 15 étages avec 150 appartements, et 4 plateaux de bureaux. Ce nouveau projet vise à apporter une bouffée d’air frais aux habitants de la capitale économique, en quête de divertissement et de moments en famille.