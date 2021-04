ADM poursuit son chantier de transformation des services et des métiers

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc «ADM» a procédé le 30 mars 2021 à l’inauguration d’une salle de contrôle nouvelle génération située au sein du Centre d’Info Trafic d’ADM. Ce projet de dernière génération s’inscrit dans le cadre du vaste chantier de transformation entamé par ADM depuis 2016, visant à industrialiser l’exploitation du réseau autoroutier et hisser le niveau des services offerts aux usagers des autoroutes nationales aux standards des meilleurs concessionnaires internationaux.

Cette infrastructure «High Tech» répond à la mission de service de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), érigeant le client-usager et sa sécurité en priorité absolue et vise à accompagner et gérer la croissance continue du trafic sur l’ensemble du autoroutier national.

En effet, le réseau autoroutier national, de 1800 Km à ce jour, comprend une infrastructure de 1651 ouvrages d’art (344 ouvrages pour piétons, 549 passages supérieurs, 93 viaducs, 102 auvents et 168 passages inférieurs) ajouté à cela, 102 gares de péages et 52 aires de repos. Ce réseau accueille près de 400.000 véhicules/jour allant jusqu’à des pics de 500.000 véhicules/jour soit environ 1.200.000 clients-usagers quotidiens sur le réseau autoroutier ainsi que plus de 1.300.000 utilisateurs des Pass Jawaz empruntant les voies sans arrêt.

Sécurité, gestion de trafic et fluidité : maîtres-mots

Pour renforcer la sécurité de ses clients-usagers et fluidifier le trafic, un patrimoine d’infrastructures composé de caméras de vidéosurveillance, de caméras thermiques et intelligentes pour les ouvrages névralgiques, de passages supérieurs équipés de vidéosurveillance, de panneaux à message variable, de stations de comptage et de réseau de radio pour la communication inter-sites a été mis en place. Pour compléter ce dispositif centré sur l’usager, ADM a implanté des salles de contrôle centrale et régionales et a procédé à l’installation de sites de proximité de la Gendarmerie Royale et de postes de secours de la protection civile sur le réseau autoroutier. Ces infrastructures ont prouvé leur efficacité en terme d’assistance et d’intervention auprès des usagers de l’autoroute. Au courant de l’année 2020, les équipes d’ADM ont procédé à plus de 36.000 interventions dont 10.000 interventions pour pannes et assistance aux usagers, 4000 dégagements d’obstacles et 5000 interventions pour accidents. En somme, les patrouilleurs ont parcouru plus de 3,6 millions de kilomètres pour veiller à la sécurité des usagers.

L’information trafic fiable et en temps réel pour le client-usager et à la portée de tous les intervenants

La salle de contrôle, maillon fort des services et métiers d’ADM a nécessité un coût global de 8MDH. Inaugurée en présence de la presse nationale qui a bénéficié d’une démonstration en temps réel, elle a nécessité 6 mois de travaux. Outre sa vocation d’offrir aux usagers de l’autoroute le maximum de sécurité et de confort, cette infrastructure «High tech» a pour objectif de sécuriser, fluidifier et contrôler le trafic sur l’ensemble du réseau autoroutier national 24/7. Grâce à son mur d’image direct LED, à un pilotage à distance des équipements terrain (caméras, stations de données de trafic…) et de solutions d’aide à l’exploitation, la salle de contrôle délivre une information fiable en temps réel.

Pour ce faire, plusieurs outils technologiques sont exploités à des fins de production d’informations et de gestion automatisée du trafic en temps réel. Il s’agit d’ADM Trafic Pro (une plateforme technologique, pour le suivi des interventions terrain, partagée par plusieurs parties prenantes : centre d’appel 5050, directions régionales et agents d’assistance), Smart SGE (pour le suivi de l’état des 1651 ouvrages), la supervision des voies, la supervision réseau fibre optique et la supervision des outils technologiques. Tout cela permet d’aboutir à une meilleure efficacité et une rapidité dans les prises de décisions. Dans le cas où une intervention d’équipes terrain est nécessaire, un contact rapide est établi avec les brigades de la gendarmerie royale, les postes de la protection civile, les agents d’assistance ADM et les équipes d’entretien.

Le digital gagne du terrain dans la distribution du Pass Jawaz

Dans l’objectif d’améliorer et de moderniser en continue ses produits et services aux usagers, ADM a veillé à faciliter l’accès au Pass Jawaz en densifiant son réseau de distribution physique et digital. Connaissant un succès grandissant auprès des usagers de l’autoroutes qui ont osé le changement particulièrement de l’espèce vers le télépéage plus sécurisé, plus fluide et sans surcoût vs l’espèce., Jawaz compte désormais plus de 1,3 millions de clients et a enregistré 48 millions de transactions en 2020. Pour accompagner cet engouement pour le produit, le réseau de distribution Jawaz a été étoffé. Il compte aujourd’hui 6770 agences physiques dont 22 en propre et le reste constitué en réseau de partenaires M2T (Tasshilate et Chaabi Cash (2400 points de vente)), Fawatir (4300) et Afriquia (50). Le réseau digital comprend pour sa part 35 canaux : 2 applications propres à ADM (Jawaz.ma et Jawaz Pro) et 33 partenaires M-Banking (10), E-Banking (7), Mobile Payments (13) et GAB (3). Le canal digital gagne forcément du terrain. En témoigne l’évolution de sa participation dans le chiffre d’affaires des recharges Jawaz qui continue sur un trend croissant depuis 2019 (où il ne représentait que 35%). Au premier trimestre 2021, 57% des recharges Jawaz ont été effectuées via les canaux digitaux.

