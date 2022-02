Adel El Fakir fait la promotion de la destination Maroc sur BFM TV (VIDEO)

Au lendemain de l’annonce des conditions d’entrée au pays, Adel El Fakir, DG de l’Office National marocain du tourisme était l’invité de la première chaine d’information en continu française BFM TV ce matin à 11H30 sur le plateau du «Live Toussaint», afin de présenter le programme de relance de la destination touristique Maroc.

Sur le plateau de Bruce Toussaint qui donne, quotidiennement, les clés aux téléspectateurs pour comprendre les grands enjeux de la journée, le journaliste reçoit chaque matin une personnalité pour une grande interview.

Adel El Fakir était au rendez-vous pour informer les auditeurs sur la reprise d’activité touristique du Maroc. Une reprise qui s’annonce dans les meilleures conditions.

Une prestation en live dans laquelle le Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme a avancé tous les arguments en faveur de la reprise de confiance des français en la destination touristique Maroc.

Pour l’ONMT, rien n’a été laissé au hasard. Une batterie de mesures commerciales et promotionnelles ont été préparées.

Parmi les grandes annonces faites par Adel El Fakir, la reprise d’activité de l’ensemble des programmes hiver de la majorité des compagnies durant le mois de février. Toutes les destinations sont prêtes à accueillir les touristes français pour les vacances de ce mois de février et pour les prochaines vacances de Pâques. L’ensemble de l’écosystème marocain étant prêt à les accueillir.

Une prestation illustrée par des images fortes qui subliment le Maroc et qui ont donné l’eau à la bouche, à Bruce Toussaint et à son acolyte. Laquelle a souligné que «Le Maroc figure dans le Top 3 des destinations préférées des français » et qui a conclu en soulignant que « ce n’était qu’une petite pause ».



La stratégie de l’ONMT pour repositionner le Maroc comme destination de choix des français dans les prochains jours est ainsi en marche.